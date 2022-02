Nürnberger Haushalt für 2022 genehmigt – aber unter strengen Auflage

Die Regierung Mittelfrankens hat den Nürnberger Stadthaushalt 2022 genehmigt. Im Bild das Rathaus von Nürnberg. © STL/dpa

Der Nürnberger Haushalt 2022 ist von der Regierung Mittelfranken genehmigt worden. Doch strenge Auflagen sind damit verbunden. Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde.

Nürnberg – Der Haushalt Nürnbergs ist für das Jahr 2022 von der Regierung Mittelfrankens genehmigt worden. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen. So ist eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 20 Millionen Euro im laufenden Haushaltsjahr vorgesehen.

Nürnberg: Stadt soll keine neuen Schulden anhäufen

Zudem soll die Stadt keine weiteren großen und dauerhaften Ausgaben mehr beschließen. Dabei wird ausdrücklich das „365 Euro-Ticket für Jedermann“ erwähnt. Damit hat die Regierung einen klaren Auftrag erhalten: Sparen, wo immer es geht. Bei Oberbürgermeister Marcus König (CSU) ist die Botschaft jedenfalls angekommen: „Wir sehen in den unmissverständlichen Mahnungen der Regierung von Mittelfranken den deutlichen Auftrag zu einem nachhaltigen Umgang mit den städtischen Finanzen“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Nürnberg: Vorgaben der Regierung sind eindeutig

Er danke der Regierung für die Genehmigung und erklärt, die geforderten Maßnahmen umsetzen zu wollen. Allerdings müssen diese auch in Einklang mit anstehenden Investitionen gebracht werden. Unter anderem der Klimaschutz, Schulen und die Verkehrsinfrastrukturen stehen auf dem Zettel. Doch auch Stadtkämmerer Harald Riedel betont: „Die Vorgaben der Regierung von Mittelfranken sind eindeutig und ein Ergebnis vieler zusätzlicher Ausgabenbeschlüsse der letzten Jahre.“ Teure Ausgaben sollten vermieden werden, „wo immer möglich“.

Am Mittwoch (23. Februar) soll der Stadtrat darum gebeten werden, „den Oberbürgermeister und den Stadtkämmerer zu ermächtigen, im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2023 entsprechende Maßnahmen zu erarbeiten, die der Stadtrat dann im Herbst beschließt und im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 umsetzt“, erklärt Riedel.