„Alles auf einmal zusammen gekommen“: Berühmter Buchladen schließt für immer – nach 30 Jahren

Von: Nikolas Pelke

Herbert und Sonja Heubeck haben sich durchgerungen, den schönen Laden für alte Bücher am Dürer-Platz in Nürnberg nach 30 Jahren zuzusperren. © Nikolas Pelke

Nach 30 Jahren schließen Sonja und Herbert Heubeck den bekannten Buchladen am Albrecht-Dürer-Platz im Schatten der Sebalduskirche für immer.

Nürnberg - Alte Bücher, schöne Eisenbahnen und historische Kunstdrucke hinter großen Schaufenstern: Am Laden von Sonja und Herbert Heubeck können wohl die wenigsten Passanten achtlos vorbeigehen. „Wir haben viele Stammkunden. Nach 30 Jahren hört man nicht einfach auf“, sagt Herbert Heubeck und lässt die Augen durch seinen malerischen Laden wandern.

Einfach sei dem gelernten Buchhändler die bittere Entscheidung nicht gefallen. „Die Aussicht ist schon grandios“, sagt Heubeck und zeigt mit dem Finger auf die wuchtige Sebalduskirche hinter den großen Schaufensterscheiben am Albrecht-Dürer-Platz in Nürnberg.

An den bunten Schaufenstern des Antiquariats Heubeck haben viele Passanten in der Nürnberger Altstadt gerne ein kleines Päuschen eingelegt. © Nikolas Pelke

Nürnberg: Antiquariat Heubeck schließt für immer - „alles auf einmal zusammen gekommen“

Gleich mehrere Gründe hätten am Ende dazu geführt, dass das bekannte Antiquariat Heubeck im Herzen der Nürnberger Altstadt für immer schließen muss. „Zuletzt ist wirklich alles auf einmal zusammen gekommen“, sagt der 63-jährige Nürnberger und weiß nicht, wo er am besten beginnen soll. Der Anfang vom Ende sei wahrscheinlich die Corona-Pandemie mit den langen Lockdowns gewesen. Plötzlich sei die Stadt monatelang wie ausgestorben gewesen. Dadurch sei die Nachfrage plötzlich in den Keller gesunken.

Die wachsende Konkurrenz aus dem Internet habe die Situation nicht verbessert. Plötzlich hätten selbst eingefleischte Leseratten den begehrten Lesestoff per Mausklick im Internet bestellt. Zu allem Überfluss hätten die Menschen durch die galoppierende Inflation derzeit plötzlich weniger Geld in der Tasche. Der Euro sitze einfach nicht mehr so locker wie früher. Selbst kleinere Investitionen in tolle Erstausgaben oder repräsentative Bildbände würden deshalb offensichtlich verschoben.

Corona-Folgen bei Buchhändler in Nürnberg - Kaum Aushilfen im Laden

Außerdem hat Heubeck negative „Long-Covid-Folgen“ für den Handel ausgemacht. Selbst eingefleischte Kulturfreunde hätten sich während der Corona-Zeit wohl an das gemütliche Sofa daheim gewöhnt. Die Suche nach Mitarbeitern habe sich zusätzlich erschwert. „Wir müssen die ganze Zeit allein im Laden stehen, weil wir fast keine Aushilfen mehr finden.“ Vor Corona sei es noch ein Kinderspiel gewesen, beispielsweise eine studentische Aushilfskraft aufzutreiben. „Früher sind wir im Laden noch zum Lesen gekommen. Heute kommen wir vor lauter Arbeit gar nicht mehr dazu, selbst ein Buch in die Hand zu nehmen“, sagt Heubeck und lacht.

Alles muss raus: Beim Räumungsverkauf gibt es Bücher zum halben Preis. © Nikolas Pelke

Derweil hat Sonja Heubeck an der Kasse alle Hände voll zu tun. „Wir verkaufen ab sofort fast alle Bücher zum halben Preis“, sagt Heubeck und packt den nächsten Bücherstapel für einen Kunden in die Tasche. „Bis Ende Januar muss alles raus“, sagt Heubeck und runzelt mit der Stirn. „Alles werden wir wohl nicht mehr verkaufen können.“ Die Zahl der säuberlich aufgereihten Bestände in den Regalen können Sonja und Herbert Heubeck nur schätzen.

Viel Platz zum Stöbern und Schmökern: Nach 30 Jahren wollen die Heubecks ihren Laden für alte Bücher in Nürnberg schließen. © Nikolas Pelke

Buchhändler in Nürnberg macht zu: Noch 200 Bananen-Kisten warten auf Käufer

„200 Bananen-Kisten dürften es schon sein“, sagen die beiden Ladenbetreiber und hoffen, dass bis Weihnachten und nach Neujahr noch einige Bücherkisten den Besitzer wechseln werden. Verramschen wollen die Heubecks die gedruckten Schätze aber nicht. Einen Plan für die Zukunft haben die Heubecks ebenfalls schon in der Tasche.

„Um keinen Trübsal zu blasen, wollen wir mit den Resten einen Online-Versand im Internet starten“, sagen die Heubecks und freuen sich, dass die Entscheidung gegen hohe Laden- kosten und sinkenden Ladeneinnahmen endgültig gefallen ist. Damit habe zumindest das lange Hin und Her um die unausweichlich gewordene Zukunftsfrage des schönen Buchladens bald ein Ende gefunden.

