„Dann schubst er mich und geht weg“: Homophobe Attacke mitten in Nürnberg

„Es darf nicht totgeschwiegen werden“

In Nürnberg wurde ein junger Mann von einem Fremden attackiert, nachdem er seinen Freund zum Abschied geküsst hatte. Sein Erlebnis machte er nun öffentlich.

Nürnberg – In Nürnberg ereignete sich ein homophober Angriff auf einen jungen Mann. Mitten am Hauptbahnhof wurde er von einem Fremden beleidigt und körperlich angegangen. Der Auslöser: Ein Abschiedskuss am Bahnsteig. Das Erlebte teilte Moritz, der zum Ziel des Angriffs geworden war, auf Twitter.

Homophober Angriff in Nürnberg: „Dann schubst er mich und geht weg“

Ende Juni war der Twitter-User „Moritz – hat Erdbeerkuchen“ mit seinem Freund am Nürnberger Hauptbahnhof, erzählt der junge Mann auf Twitter, wo er unter dem Kürzel „@27Cyrox“ zu finden ist. Dort verabschiedete sich das junge Pärchen, küssten sich. Dann begab sich Moritz zurück zur U-Bahn.

Auf dem Weg dorthin dann der Angriff. „Ich habe gesehen, was für eine perverse Scheiße ihr da gemacht habt“, berichtet Moritz in dem Twitter-Thread. „Dann schubst er mich und geht weg“. Passanten hätten zugeschaut, seien unbeteiligt geblieben. Gegenüber infranken.de berichtet Moritz, dass er im ersten Moment gar nicht glauben konnte, was gerade passiert war.

Schwulenfeindlicher Angriff in Nürnberg: „Darf nicht totgeschwiegen werden“

Erst in der U-Bahn habe Moritz begriffen, dass gerade etwas Schlimmes passiert sei – und seinen Freund angerufen. Gemeinsam beschlossen sie, dass Moritz – der immerhin 8.000 Follower auf Twitter und damit eine nicht zu unterschätzende Reichweite hat – die Erlebnisse auf Twitter öffentlich macht.

Ich habe am Bahnsteig gerade mit meinem Freund und dem Blåhaj gekuschelt und ihn geküsst. Dann habe ich ihn zum ICE gebracht und bin zur U-Bahn gegangen. Auf dem Weg schreit mich ein Mann an und sagt "ich habe gesehen, was für ne Perverse scheiße ihr da gemacht habt" 1/4 — Moritz - hat Erdbeerkuchen 🍓🍰🐄 (@27Cyrox) June 27, 2022

Dort schrieb er dann: „Es darf nicht totgeschwiegen werden, dass Homophobie immer noch ein großes Problem ist. Es reicht einfach.“ Es sei nicht das erste homophobe Erlebnis, dessen Opfer er wurde, berichtet Moritz. Er habe aber keine Lust mehr, sich Gedanken machen zu müssen, wenn er mit seinem Freund in der Öffentlichkeit unterwegs sei. Auf Twitter gibt es viel Zuspruch für den jungen Mann – dafür, dass er das Erlebte publik macht, dafür, dass er sich nicht versteckt.

Homophobie: In Deutschland für viele noch alltägliche Realität

Fast 20.000 Likes und über 400 Kommentare sammelte Moritz‘ Twitter Thread. Darunter sind auch einige Nutzer, die selbst von ähnlichen oder gar schlimmeren Erfahrungen berichten. Dem Lesben- und Schwulenverband zufolge gab es 2021 mehr als 1.000 hassmotivierte Straftaten gegen Lesben, Schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen – das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine schriftliche Anfrage hervor. (fhz)

