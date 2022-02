Nach Angriff in Nürnberg: Peta fordert Hundeführerschein für Halter

Teilen

In Nürnberg hat ein Hund eine Joggerin schwer verletzt. Die Tierschutzorganisation Peta sieht die Verantwortung bei den Haltern. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

In Nürnberg hat ein Hund eine Joggerin durch Bisse schwer verletzt. Die Tierschutzorganisation Peta will Hundehalter nun stärker in die Verantwortung nehmen.

Nürnberg – Am letzten Dienstag (25. Januar) hat ein Hund bei der Nürnberger* Steintribüne eine 63-jährige Joggerin angesprungen und sie in den Unterarm gebissen. Die Besitzerin des Hundes habe die Verletzte zunächst versorgt und sich dann verabschiedet. Erst einige Zeit später begab sich die Joggerin, die mutmaßlich einen Schock erlitten hatte, selbständig nach Hause. Dort rief sie den Rettungsdienst an, der sie in eine Klinik brachte.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nach Hundeangriff in Nürnberg: Peta fordert „Führerschein“ für Halter

Der Vorfall rief die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan. Sie sieht die Ursache für Beißattacken nicht bei den Hunden, sondern bei deren Haltern. Viele Menschen seien nicht in der Lage, ihren Hund richtig einzuschätzen, erklärt Jana Hoger, Peta-Fachreferentin für Haustiere, gegenüber t-online. Theoretisch könnte deshalb jeder Hund, der falsch gehalten werde, gefährlich sein.

Peta fordert deshalb die Einführung eines Hundeführerscheins. Jeder, der sich einen Hund anschaffen möchte, soll zunächst einen Theoriekurs ablegen, der wichtige Fragen klärt: Versteht der Halter, wie man mit einem Hund kommuniziert? Weiß er, wie man auf dessen Bedürfnisse eingeht? Zudem soll ein Praxisseminar in der Hundeschule verpflichtend werden, bei dem die Halter lernen, das Verhalten ihres Tiers richtig zu deuten. In einigen Städten gebe es bereits einen Hundeführerschein, der sich auch bewährt habe, erklärt Peta. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA