Der Corona-Impfbus tourt durch Nürnberg: Viele Aktionen am Wochenende geplant - vor allem für Familien

Am Wochenende gibt es wieder viele Impfangebote in Nürnberg. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

In ganz Nürnberg finden wieder mehrere Impfaktionen statt, zu denen Impfwillige teils ohne, teils mit vorheriger Anmeldung kommen können. Das sind die Termine.

Nürnberg – Ohne vorherigen Impftermin und ganz spontan: Der mobile Impfbus lädt Impfwillige in Nürnberg wieder zum kostenlosen Piks ein. Eins vorweg: Das Impfangebot gilt auch für Flüchtende aus der Ukraine. Wie die Stadt mitteilt, steht der mobile Bus von Freitag bis Samstag (11. und 12. März) vor der Messe Freizeit, Touristik und Garten im Messezentrum 1.

Impfwillige können sich an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr impfen lassen. Auch erhalten sie danach eine Freikarte für die aktuelle Freizeit-Messe. Danach geht es für den Bus von Dienstag (15. März) bis Donnerstag (17. März) auf den Hauptmarkt. Dort steht der Impfbus sogar eine Stunde länger, nämlich von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung.

Nürnberg: „Impfen vor Ort“ an mehreren Stellen in der Stadt

Weitere Impftermine, bei denen Impfwillige sich ohne Termin vor Ort immunisieren lassen können, gibt es am Dienstag (15. März) von 10 bis 18 Uhr bei der Noris-Arbeit (NOA), Siebenkeesstraße 4 und am Donnerstag (17. März) in der Villa Leon, Schlachthofstraße / Philipp-Koerber-Weg 1 von 10 bis 17 Uhr.

„Impfen vor Ort“ gibt es zudem noch bis Samstag (19. März) in der Peterskirche, Regensburger Straße 62. Außer am Sonntag (13. März) wird täglich von 9.30 bis 18 Uhr geimpft, mit Ausnahme der Mittagspause, die von 13 bis 13.30 Uhr stattfindet. Am Freitag (11. März) und am Freitag (18. März) können sich an den Nachmittagen Familien impfen lassen. Von 13.30 bis 18 Uhr erhalten 5- bis 11-Jährige und Eltern eine Impfung. Auch wenn sie nicht zwingend erforderlich ist, können Eltern sich und ihre Kinder zum Impfen über die Hotline (0911) 14 89 82 45 oder über das Registrierungsportal BayIMCO (www.impfzentren.bayern) registrieren.

Weitere Teams impfen auch in den Einkaufszentren Mercado und Franken-Center. Im Franken-Center in Langwasser, Glogauer Straße 30-38, wird montags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr geimpft, Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr. Im Mercado-Einkaufszentrum, Äußere Bayreuther Straße 78, steht das Impfteam montags bis samstags von 10 bis 19.30 Uhr zur Verfügung. Mittagspause ist von 13 bis 13.30 Uhr.

Grundsätzlich wird mit dem Impfstoff von Biontech geimpft. Dazu gibt es in den Einkaufszentren Franken-Center und Mercado die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff von Nuvaxovid impfen zu lassen. Das geht auch am Dienstag (15. März) bei der Noris-Arbeit (NOA).

Alles möglich in Nürnberg: Biontech, Novavax oder Moderna

Wem das zu spontan ist und wer sich neben dem Impfstoff von Biontech auch mit Moderna oder dem Novavax-Impfstoff Nuvaxovid impfen lassen möchte, der kann sich weiterhin bei den drei festen Impfstellen anmelden: Sie sind laut der Stadt von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und befinden sich in der Großreuther Straße 115b (einstige Kfz-Zulassungsstelle), in der Südlichen Fürther Straße 14 (ehemaliges N-Ergie-Kundenzentrum) und in der Winklerstraße 22 (Feuerbachsaal der Industrie- und Handelskammer IHK).

Sofern sie nicht überlastet sind, kann man sich an allen drei Impfstellen von Montag bis Samstag zwischen 9 und 12 Uhr auch ohne Termin impfen lassen. Und Familien sollten die Ohren spitzen: Die Impfstelle Südliche Fürther Straße veranstaltet samstags auch Familien-Impftage. Dafür sind allerdings Termine notwendig.