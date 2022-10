In Nürnberger Innenstadt: Mann zeigt Zivilcourage - und wird brutal attackiert

Von: Miriam Haberhauer

Ein 39-Jähriger sieht in der Nürnberger Innenstadt eine Frau in Not und will Zivilcourage beweisen. Unbekannte schlagen daraufhin auf den Mann ein.

Nürnberg - Bereits Ende September kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einem körperlichen Angriff auf einen 39-jährigen Mann. Das Opfer hatte zuvor Zivilcourage gezeigt.

Nürnberger Innenstadt: Unbekannte attackieren Mann zu dritt

In der Nacht auf Sonntag, den 25. September, war ein 39-jähriger Mann in der Innenstadt der Frankenmetropole unterwegs. Gegen 01.45 Uhr wurde er am Kornmarkt auf eine bislang unbekannte junge Frau aufmerksam. Der 39-Jährige nahm an, sie benötige Hilfe und ging deshalb auf die Frau zu und sprach sie an.

Im selben Moment wurde der hilfsbereite Passant selbst von drei Männern angesprochen, welche sich in die Situation einmischten. Sie wiesen ihn an, die Frau in Ruhe zu lassen. Anschließend schlugen die bislang unbekannten Täter mit den Fäusten auf den 39-Jährigen ein.

Ein 39-Jähriger will in der Nürnberger Innenstadt einer Frau helfen - und wird brutal attackiert © IMAGO / blickwinkel

Polizei startet Zeugenaufruf: Auch junge Frau dringend gesucht

Die Angreifer seien zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Einer der Täter trug einen beigen Pullover.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff der drei Männer leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Untersuchungen in dem Fall aufgenommen und hofft, Zeugen des Vorfalls zu finden. Die Ermittlungsbeamten bitten Augenzeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 6115 zu melden. Auch die junge Frau, die der 39-jährige Mann angesprochen hatte, wird dringend gebeten, sich zu melden.

