„Das System ist kaputt und das schon lange“: Preis für Zugfahrt nach Hamburg schockiert das Netz

Von: Katarina Amtmann

Auf Jodel wird über den Preis einer Bahnfahrt von Nürnberg nach Hamburg diskutiert (Symbolbild). © IMAGO / Manfred Segerer / Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Mit dem 9-Euro-Ticket aus dem Entlastungspaket konnte man günstig quer durch Deutschland fahren. Das ist seit dem 1. September erstmal wieder vorbei.

Nürnberg – Mit dem 9-Euro-Ticket (Entlastungspaket) quer durch Deutschland – das ermöglichte vielen Ausflüge, die sie sich vorher nicht leisten konnten oder bewegte Autofahrer teils zum Umstieg auf den ÖPNV. Ende August ist das Billig-Ticket jedoch ausgelaufen. Nun muss man für Bahnfahrten wieder tiefer in die Tasche greifen.

Nach 9-Euro-Ticket (Entlastungspaket): 1309,60€ mit dem Zug von Nürnberg nach Hamburg?

„Bahn be like: Spontan zu viert nach Hamburg hin und zurück fahren für 1309,60 € von Nürnberg in der 2. Klasse ohne Sitzplatzreservierung ist ein super Angebot! Da lassen Autobesitzer sofort ihre Karre auf der Langstrecke stehen“, kritisiert eine Person auf der Plattform Jodel. „Hui, echt jetzt?“ lautet die erste Reaktion darauf.

„Wenn du jetzt buchst, dann kostet die Fahrt pro Person 163,70 € pro Strecke ohne Sitzplatz“, reagiert die Person, die die Diskussion begonnen hat, kurz darauf. Das ist zwar weitaus günstiger als das Original-Angebot, aber immer noch deutlich teurer als das 9-Euro-Ticket. Viele können sich das nicht leisten.

„Das System ist kaputt und das schon lange“: Angeblicher Bahn-Preis schockiert das Netz

„Das System ist kaputt und das schon lange“, findet jemand. „Es geht ja drum, wenn man mehr als eine Person ist, da kann man sich die Tankfüllung dann teilen, aber bei der Bahn verdoppelt sich einfach, was man zahlt“, so die Kritik. „Und da wundert sich die DB, dass keiner Bahn fährt?“

„Kleiner Tipp: ganz früh und spät am Abend gibt’s meistens günstige Angebote. By the way: wenn man spontan bucht, find ich die Preise auch absurd“, schreibt jemand. Absurd sei auch der Preis, über den sich der Jodler zu Beginn beschwert habe, findet die Person. (kam)

