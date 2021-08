Jagd auf Jäger: Kotbeutel, angesägte Jägerstände und gestohlene Wildkameras

In Nürnberg leben Jäger wegen militanten Tierschützern immer gefährlicher. (Symbolbild)

Militante Tierschützer gefährden Menschenleben

Von Clara Marie Tietze schließen

Die Jagd: geliebt und kritisiert zugleich. Jäger und Tierschützer stehen bei dem Thema seit Jahren auf Kriegsfuß. Im Raum Nürnberg eskaliert der Konflikt zusehends.

Nürnberg - Es ist wohl eines der Themen, bei dem viele entweder auf der einen oder auf der anderen Seite stehen: die Jagd. Entweder man befürwortet sie, oder man ist dagegen. Das Thema spaltet einen Teil der Gesellschaft schon seit Jahrzehnten. Tierschützer sehen die Jagd als unnötiges Übel den unschuldigen Lebewesen gegenüber. Aus Jäger-Sicht ist das Eindämmen der besonders schnell wachsenden Tierpopulationen essenziell.

Im Raum Schwabach und Roth bei Nürnberg* nimmt dieser Zwist nun jedoch besonders krasse Züge an. Es sind wohl militante Jagdgegner, die ein ums andere Mal in der Region wüten. So gibt es immer öfter umgestoßene Jagdstände, die eigentlich doppelt gesichert und fest im Boden verankert sind. Auch gestohlene Wildkameras und Kotbeutel, die auf die Jägerstände geworfen werden, sind keine Seltenheit mehr, wie Jäger Sven Kühnel im Gespräch mit Nordbayern.de berichtet. Er hat sein Revier bei Roth und kann mittlerweile wohl Bücher über den dort betriebenen Vandalismus schreiben.

Nürnberg: Militante Jagdgegner bringen Jäger in Lebensgefahr

Bei den verschwundenen Wildkameras weiß er sich mittlerweile zu helfen: Er hängt an einem Ort mehrere auf, um die Diebe auf frischer Tat ertappen zu können. Einmal sei das wohl schon geglückt. Zudem greift er nicht mehr besonders tief in die Tasche und gibt sich mit den günstigen Modellen zufrieden, damit der Schaden möglichst gering bleibt.

„Wir sollen Wildschweine schießen, um die Afrikanische Schweinepest einzudämmen. Das ist ohnehin schwierig genug. Wenn wir dann noch sabotiert werden“, kritisiert Kühnel die zunehmend manipulierten Jägerstände in der Region: „Bevor man hochklettert, muss man schauen: Stimmt da noch alles?“ Auch im Süden Bayerns ist das seit Jahren ein Problem*.

Nürnberger Jäger in Gefahr: Zerstochene Reifen, angezündete Kanzeln

Auch Kühnels Reviernachbar Peter Fischer äußerst sich zu dem Thema gegenüber Nordbayern.de: „Ich lach mich nur noch kaputt.“ Anders wolle er diesen Taten nicht mehr begegnen. „Das Neueste ist, sie schmeißen Beutel mit Hundescheiße drin auf die Kanzel, und die gehen dann auf“, erklärt der erfahrene Jäger. Auch mit angespuckten Autoscheiben, angezündeten Kanzeln und zerstochenen Reifen muss sich Fischer rumschlagen.

Nürnberger Jäger: „Das ist falsch verstandene Tierliebe“

Doch zu den Randalierern kann der Limbacher nur resigniert feststellen: „Das ist falsch verstandene Tierliebe, die sind einfach grundsätzlich gegen die Jagd.“ Dabei hat sich der Waidmann erst kürzlich eine mehrere tausend Euro teure Drohne zugelegt um Rehkitze aus Feldern retten zu können. Die kleinen Tiere verstecken sich oft in Feldern, werden von Bauern nicht rechtzeitig gesehen und verenden in deren Maschinen. Mittels Drohne und Wärmebildkamera kann Peter Fischer die jungen Tiere sehen und in Sicherheit bringen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.