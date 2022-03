Weil er Jobangebot ablehnte: Drei Männer schlagen 33-Jährigen zusammen

Drei Männer haben in Nürnberg auf einen 33-Jährigen eingeschlafen, weil er offenbar ein Jobangebot der Männer abgelehnt hatte. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

In Nürnberg wurde ein polnischer Staatsbürger von drei Landsmännern übel zugerichtet. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Haftantrag gestellt.

Nürnberg - Am Freitagabend (11. März) kam es in der Äußeren Großweidenmühlstraße in Nürnberg zu einem „Bewerbungsgespräch“ der anderen Art. Dabei wurde ein 33-jähriger Pole zusammengeschlagen und schwer verletzt. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Nürnberg: Männer schlagen 33-Jährigen bei „Bewerbungsgespräch“ zusammen

Drei polnische Männer hatten den Arbeitssuchenden zu einem kleinen Gespräch geladen, um ihm ein Jobangebot zu unterbreiten. Als der Mann am Treffpunkt in einer Wohnung eintraf, hörte er sich das Angebot an, lehnte die mögliche Arbeitsstelle dann aber ab. Seine Landsmänner waren mit der Entscheidung des 33-Jährigen jedoch überhaupt nicht einverstanden. Die Tatverdächtigen rissen den Mann unvermittelt zu Boden und traten mit Füßen auf ihn ein.

Nach kurzer Zeit konnte sich das Opfer aus den Fängen der drei Schläger befreien und aus der Wohnung flüchten. Erst Stunden später ließ er sich dann ins Krankenhaus einliefern, um seine schweren Verletzungen versorgen zu lassen. Dem behandelnden Arzt wurde sofort klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging und verständigte schließlich die Polizei. Die alarmierte Streife fuhr zu der besagten Wohnung und konnte dort die drei Tatverdächtigen festnehmen.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

Aufgrund der schweren Verletzungen geht die Staatsanwaltschaft nun davon aus, dass in diesem Fall ein versuchter Tötungsdelikt vorliegen könnte. Ein Haftantrag wurde gestellt und die drei mutmaßlichen Täter müssen sich vor einem Ermittlungsrichter verantworten.