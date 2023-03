Neuer Laden sorgt für Riesen-Ansturm: Polizei rückt an – sogar TV-Star Kai Pflaume meldet sich

Von: Katharina Brumbauer

Die Begeisterung bei der Shop-Eröffnung des jungen Modelabels „Ére Studios“ in Nürnberg kannte keine Grenzen. Auch TV-Star Kai Pflaume outete sich als Fan. Am Ende mussten die Veranstalter abbrechen.

Nürnberg – Selbst mit etwas Abstand findet er noch nicht die richtigen Worte. „Es ist surreal“, sagt Niklas-Wilson Sommer in seinem aktuellen YouTube-Blog. Der Fußballer des SV Waldhof Mannheim hat mit seinem Modelabel „Ére Studios“ am Samstag, 4. März, einen Laden in Nürnberg eröffnet. „In meiner eigenen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, das ist unglaublich“, betont Sommer.

Ab dem frühen Morgen tummelten sich die Wartenden in der Breiten Gasse in Nürnberg. Wie das YouTube-Video zeigt, fieberten vor allem Jugendliche der Shop-Eröffnung entgegen. Bei ihnen ist die junge Marke besonders beliebt. Und auch eine Fernseh-Ikone outete sich in einem Kommentar unter dem Instagram-Post zu der Shop-Eröffnung als Fan. „München wartet auch auf einen Store“, schrieb TV-Moderator Kai Pflaume.

Hofft auf einen „Ére Studios“-Store in München: TV-Moderator Kai Pflaume. Der Betreiber des jungen Modelabels Niklas-Wilson Sommer muss erstmal die Eröffnung seines ersten Ladens in Nürnberg verarbeiten. © picture alliance/dpa/Jan Woitas; Imago/Revierfoto; Screenshot Instagram

Erster Laden von „Ére Studios“ eröffnet in Nürnberg: Andrang nicht mehr zu bewältigen

Die Eröffnung des neuen Ladens in der Nürnberger Innenstadt schlug also hohe Wellen. Sowohl in den sozialen Medien als auch vor Ort. Von Beginn an war der Andrang groß, wie das YouTube-Video zeigt. Gegen Abend nahm der Menschenauflauf überhand. Wie die Polizei Mittelfranken auf Nachfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDA mitteilte, sei der Andrang gegen 19 Uhr noch so groß gewesen, dass Sommer und seine Geschäftspartner die Polizei rufen mussten.

„Die Kollegen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte rückten aus“, erklärte Michael Petzold, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. „Gut mehrere Hundert Menschen, überwiegend Jugendliche, haben noch gewartet. Es wollten schlichtweg zu viele Menschen auf einmal in den Store.“ Da das Geschäft bereits voll war und niemand mehr hineingelassen werden konnte, entschlossen sich die Veranstalter, die Eröffnung abzubrechen.

Größtenteils hätten die Wartenden dafür Verständnis aufgebracht, schilderte der Polizei-Sprecher die Eindrücke der ausgerückten Kollegen. Die Polizei unterstützte Sommer und sein Team bei der Kommunikation mit den Wartenden. „Es hat im Nachhinein keine Tumulte gegeben“, erklärte Petzold. Nach einer Lautsprecher-Durchsage, dass der „Ére Store“ schließen musste, hätte sich die Menge schnell aufgelöst.

Niklas-Wilson Sommer eröffnet Laden in Nürnberg: Der Fußballer bittet seine Fans immer wieder um Ordnung

Die Begeisterung bei der Shop-Eröffnung kannte schon am Morgen keine Grenzen. Allgemein schien die Stimmung gut gewesen zu sein, die Menge wurde – so ist das in Sommers Blog zu sehen – mit Snacks und Getränken versorgt. Die Wartenden, die bald die ganze Straße einnahmen, brachen in frenetischen Jubel aus, wenn Sommer im ersten Stock, über seinem Ladengeschäft, ans Fenster trat. „So viele Leute sind gekommen, Wahnsinn“, rief Sommer den Wartenden per Megaphon zu. Aber der Fußballer, der ebenso auf der Video-Stream-Plattform Twitch ein großer Star ist, bat seine Fans auch um Ordnung, appellierte, nicht zu sehr in Richtung Laden zu drücken.

Zur Person:

Vollständiger Name Niklas-Wilson Sommer Bekannt als Willy Geburtstag 2. April 1998 Geburtsort Dessau Follower auf Twitch 684.496 (Stand März 2023) Follower auf Instagram 706.000 (Stand März 2023)

Sommer hatte die Eröffnung offensiv beworben und auch bekannte Influencer eingeladen, darunter seinen Streamer-Kollegen Elias Nerlich. Daher haben die Betreiber schon im Voraus mit einem großen Andrang gerechnet und deshalb auch eigenes Sicherheitspersonal organisiert. „Irgendwann konnten die Verantwortlichen den Menschenandrang nicht mehr richtig kanalisieren“, sagte Petzold. Wie im YouTube-Video zu sehen ist, merkte Sommer schon früher, dass die Situation drohte, außer Kontrolle zu geraten, dass er einschreiten musste. „Achtet auf eure Gesundheit“, rief der 24-Jährige und forderte die Menge auf, sich in Reihen anzustellen. „Ich weiß das sehr zu schätzen, dass so viele Leute gekommen sind, aber es muss ruhiger laufen.“

Junges Modelabel eröffnet Shop: Resonanz in den Sozialen Medien durchweg positiv

Die Eröffnung seines ersten Ladens hätte sich Sommer bestimmt anders vorgestellt. Die Resonanz unter den Fans fällt nach dem Tag dennoch durchweg positiv aus. „Danke für das krasse Erlebnis“, „was ein Macher-Team“ oder „Bester Laden“ heißt es in den Kommentaren. Dort gibt es auch zahlreiche „Daumen-hoch“-Emojis für das Team von „Ére Studios“. Am Ende bleibt bei den Fans des Modelabels nur eine Frage offen: „Ist der Laden leer geräumt oder kann man easy die Tage vorbeikommen und was mitnehmen?“

