Stadt renoviert Kanalisation: Abwasserüberleitung direkt am Hauptmarkt

Die aufgeständerte Abwasserüberleitung am Hauptmarkt, vom Rathaus Hauptmarkt 18 aus betrachtet. © Nicola Mögel/Stadt Nürnberg

In Nürnberg wird ab dieser Woche ein Teil der städtischen Kanalisation renoviert. Für das Abwasser ist eine Überleitung am Hauptmarkt installiert.

Nürnberg - Die Stadt Nürnberg* hat auf ihrer Webseite bekanntgegeben, dass die Kanalisation in der Karl-, Augustiner- und Winklerstraße, sowie der Tuchgasse grundlegend saniert werden muss. Das Abwassernetz in diesen Straßen bestehe bereits seit 1876 und nun sei die Zeit gekommen, um eine große Sanierung vorzunehmen, heißt es aus dem Rathaus. In dieser Woche wurde bereits mit den Bauarbeiten begonnen, und die Bewohner können sich darauf einstellen, dass die Baumaßnahmen länger dauern.

Bauarbeiten in Nürnberg: Abwasserleitungen werden renoviert

Bei den Arbeiten an der veralteten Kanalisation wird ein neues Rohr einmal komplett in die alten Leitungen eingezogen. Damit man das Rohr ohne Probleme einbauen kann, muss der Kanal frei von Abwasser sein. Daher werden alle Hausanschlüsse von der Hauptkanalisation abgekoppelt und an separate Leitungen entlang der Straße angeschlossen.

Überleitung direkt am Hauptmarkt

Doch damit nicht genug. Um den Kanal wirklich komplett trocken zu bekommen, muss zusätzlich das bereits in der Kanalisation stehende Abwasser abgepumpt werden. Und da in diesem Kanalabschnitt noch sehr große Mengen an Wasser vorhanden sind, kam die Stadt nicht drum herum, eine 4,50 Meter hohe Abwasserleitung direkt am Hauptmarkt aufzustellen. Dadurch soll der Verkehr am Markt möglichst flüssig weiterlaufen können.

Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich bis Mitte April 2022 dauern. Für die Sicherheit der Bürger werden sämtliche gefährliche Flächen abgesperrt.