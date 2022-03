Mit dem Messer bedroht: Jugendliche rauben Kinder aus - und erbeuten zwei Euro

Die Polizei Nürnberg beschäftigt sich gerade mit einem Raubfall. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In Nürnberg wurden zwei Kinder von einer Gruppe Halbwüchsiger ausgeraubt. Einer der Täter konnte festgenommen werden. Die anderen sind noch auf der Flucht.

Nürnberg – Am Mittwochnachmittag (2. März) wurden in der Nürnberger Innenstadt zwei Kinder von fünf jugendlichen Kriminellen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Ein Täter konnte noch am selben Tag gefasst werden, die anderen Übeltäter sind noch auf freiem Fuße. Die Polizei versucht jetzt den Rest der Jugendbande aufzuspüren.

Nürnberg: Fünf Jugendliche verfolgen zwei Kinder

Gegen 14.30 Uhr verfolgten in der Karolinenstraße fünf Jugendliche zwei Kinder, die gerade in ein Geschäft gingen. Einem der Kinder fiel das seltsame Verhalten der Halbwüchsigen sofort auf und es stellte sie zur Rede. Die Reaktion der Kriminellen ließ nicht lange auf sich warten. Kurzerhand zogen zwei Mitglieder der Gang ihre Messer aus der Tasche und forderten die Kinder auf, ihr Geld rauszurücken.

Den Kindern blieb keine andere Wahl als ihr Geld den Räubern zu geben. Die Beute der Jugendlichen war jedoch eher überschaubar. Lediglich eine zwei Euro Münze konnten sie den Kindern abknöpfen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß aus dem Geschäft. Die Kinder blieben unverletzt zurück.

Nürnberg: Kinder erkennen Räuber und Polizei nimmt ihn fest

Doch für einen der Jugendlichen verlief die Flucht nicht wie gewollt. Einige Zeit später lief der 14-Jährige in der Innenstadt den beiden Kindern über den Weg und diese ergriffen sofort die Chance, sich ihre zwei Euro wieder zurückzuholen. Mithilfe von Erwachsenen konnte der Verdächtige bis zum Eintreffen der alarmierten Steife festgesetzt werden, so die Polizei. Bei der anschließenden Untersuchung des Gauners fanden die Beamten ein Messer sowie die erbeutete zwei Euro Münze. Der Jugendliche wurde dann auf der Dienststelle den Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um den Rest der kriminellen Jugendlichen zu identifizieren. Der bereits gefasste 14-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.

