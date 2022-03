KinderUni Nünberg: Ab jetzt können sich junge Studierende für das Sommersemester einschreiben

Teilen

Das neue Programm der Nürnberger KinderUni ist online. © Brigida Soriano/imago

Das neue Programm für das Sommersemester der KinderUni Nürnberg ist online. Kinder ab acht Jahren können sich einschreiben.

Nürnberg – Nicht nur Erwachsene können zur Universität gehen – auch Kinder haben in Nürnberg die Möglichkeit. Ab sofort ist das Semesterprogramm der KinderUni Nürnberg online. Das hat die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können im Sommersemester Spannendes erleben. Vom 21. bis 25. März 2022 haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Internetseite kinderuni.nuernberg.de einzuschreiben.

Nürnberg: Verschiedene Veranstaltungen werden angeboten

Die Veranstaltungen finden dieses Jahr wieder in Präsens statt – an den Hochschulen und an anderen Orten der Forschung. Damit sollen die Kinder die Möglichkeit bekommen, Hochschulluft zu schnuppern und Neues zu erfahren. Sehr aktuell: Es wird eine Veranstaltung zum Krieg in der Ukraine angeboten: „Was passiert da aktuell und warum?“. Auch Seminare wie „Der Tod gehört zum Leben dazu – Kinder fragen, Mediziner antworten“, und „Wie funktioniert das Gehirn?“ stehen auf dem Programm.

Am Samstag, 21. Mai, findet ab 14 Uhr die Lange Nacht der Wissenschaften statt. Auch Teilnehmer der KinderUni Nürnberg sind herzlich eingeladen.

Nürnberg: Studienbuch für wissbegierige Kinder

Die Kinder bekommen ein Studienbuch, das sie zur Teilnahme am Spielsystem der KinderUni Nürnberg berechtigt. Hat ein junger Studierender sechs Veranstaltungen besucht und das mit einem Stempeln im Studienbuch dokumentiert, erhält derjenige oder diejenige eine Einladung zur KinderUni Nürnberg Diplomfeier.

Dort erhalten die jungen Studierenden ihr KinderUni Nürnberg-Diplom. Wer ein solches Studienbuch haben möchte: Es kann mit der Anmeldung bei der Stabsstelle Kinderkultur für zwölf Euro, beziehungsweise sechs Euro mit Nürnberg Pass, erworben werden. Die einzelnen Veranstaltungen sind kostenlos.

Nürnberg: Diese Unis machen mit

Schon seit 2006 macht es sich die KinderUni Nürnberg zur Aufgabe, neugierige Kinder an die Wissenschaft heranzuführen. Organisiert wird alles vom Amt für Kultur und Freizeit (KUF). Dieses setzt einen Schwerpunkt auf kulturelle Bildung, Kinderkultur und kindgerechte Wissensvermittlung.

Zu den Partnern der KinderUni gehören unter anderem die Evangelische Hochschule Nürnberg, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Technische Hochschule Georg Simon Ohm, der Tiergarten Nürnberg und die Akademie der Bildenden Künste.

