Im Morgengrauen: Mann vor Nürnberger Innenstadt-Kneipe lebensgefährlich verletzt - Gewalt macht sprachlos

Täter auf der Flucht

In Nürnberg kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntag (28. Juni) zu einem brutalen Angriff auf einen Mann vor einer Kneipe. Der Täter ist seitdem auf der Flucht.

In Nürnberg* kam es in den frühen Morgenstunden am Sonntag (28. Juni) zu einem schweren Gewaltverbrechen.

Mehrere junge Männer waren vor einer Kneipe in einen Streit geraten, als einer von ihnen ins Gesicht getreten wurde.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen - der Täter ist auf der Flucht.

Nürnberg - Dieser Kneipenabend endete für einen jungen Mann dramatisch: Wie die Polizei Nürnberg* mitteilt, war eine Gruppe von drei Männern gerade dabei sich auf den Weg nach Hause zu machen, als sie mit weiteren drei Männern vor einer Kneipe in der Nürnberger Innenstadt* in einen Streit gerieten. Dann eskalierte die Situation.

Nürnberg: Auf dem Weg nach Hause - Mann brutal getreten und lebensgefährlich verletzt

Demnach soll gegen 5.20 Uhr das spätere Opfer zusammen mit zwei weiteren Männern eine Bar am Hallplatz an der Ecke Klaragasse verlassen haben. Kurz danach geriet die Gruppe noch vor der Kneipe mit einer anderen Gruppe, die ebenfalls aus drei Personen bestand, in einen Streit. Die Situation eskalierte, und einer der Männer trat dem 53-jährigen Opfer mit voller Wucht ins Gesicht. Dieser krachte deshalb mit dem Hinterkopf auf das Pflaster und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, so die Polizei. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung.

In der Nürnberger Innenstadt: Brutaler Angriff auf Mann - vor einer Kneipe

Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Sie sucht dringend Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu Tat oder Täter machen können. Die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können.

Nach brutaler Attacke in Nürnberg: Polizei hofft auf Zeugenaussagen

Die Beamten beschreiben den Täter als etwa 20-25 Jahre alten Mann mit arabischem Aussehen. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

