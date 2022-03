Geschützte Knoblauchkröten in Bayern entdeckt – jetzt startet eine Rettungsaktion

Eine Knoblauchkröte sitzt in einer Pfütze (Archivbild). © IMAGO/imageBROKER/Kevin Prönnecke

In Wetzendorf wurden bei einer Kartierung zehn geschützte Knoblauchkröten in einem Teich entdeckt. Jetzt soll der Bestand der Tiere gesichert werden.

Nürnberg – Für einen Bebauungsplan in Wetzendorf wurde 2021 eine artenschutzrechtliche Kartierung vorgenommen. Dabei sind zehn Knoblauchkröten in einem Teich entdeckt worden, wie die Stadt Nürnberg in einer Mitteilung bekannt gegeben hat. Das Problem: Die Krötenart ist nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) streng geschützt. Deshalb wird ab dem 15. März der bislang unbekannte Landlebensraum kartiert, um eine Beeinträchtigung der Tiere durch Grabungen zu verhindern.

Nürnberg: Knoblauchkröten werden in den Tiergarten gebracht

Das Gewässer hat laut Mitteilung mehrere Faktoren, die für die Knoblauchkröten nicht gut sind. So beeinträchtigt etwa der hohe Fischbestand die Reproduktion der Art. Wie alt die gefunden Frösche sind, ist noch unbekannt. Zudem ist die Gruppe sehr klein – bislang wurden zehn Exemplare entdeckt. Deshalb sieht der Erhaltungszustand der Population sehr schlecht aus. Es ist unsicher, ob sich die Art soweit vermehren kann, um langfristig fortzubestehen.

Die Stadt nutzt die Kartierung, um die Kröten in den Tiergarten zu bringen. Dort wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich ungestört zu vermehren. Erkrankte Kröten können zudem behandelt werden, getrennt vom Rest der Gruppe.

Knoblauchkröten in Nürnberg: Eimer und Zäune dürfen nicht beschädigt werden

Die Zäune und Eimer dürfen während des Einsammelns der Tiere nicht beschädigt werden, da dies den Knoblauchkröten schaden könnte. Entweder durch Verletzungen oder weil sie nicht eingesammelt werden können und ihren Lebensraum verlieren. Wer in den Vorgang eingreift, verstößt gegen den § 44 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG und muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

