Angst vor einem Atomkrieg? Nürnbergs Bunker stammen noch aus dem Kalten Krieg – und haben Museumscharakter

Von: Nikolas Pelke

Alle Bunker aus dem Kalten Krieg haben in Nürnberg nur noch Museumscharakter. © Pelke

In Nürnberg gibt es noch zahlreiche Bunkeranlagen. Experte Ralf Arnold ist sich sicher, dass die Schutzräume den Bürgern heute im Ernstfall nicht helfen könnten.

Nürnberg – In der Ukraine wird unvermindert weiter gekämpft. Das führt zu viel Leid und Furcht in der ukrainischen Bevölkerung. Aber auch an den Menschen in Bayern geht der Krieg – quasi vor unserer Haustür – nicht spurlos vorbei. Nicht wenige haben Angst, dass Putin außer Kontrolle ist und in der Ukraine nicht haltmachen wird. Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass Russland Deutschland angreifen wird, dennoch stellen sich einige die Frage, was, wenn doch? Wo kann ich hingehen, um mich vor möglichen Luftangriffen zu schützen? Gibt es in meiner Stadt noch Bunker?

Ukraine-Krieg: In Nürnberg gibt es noch einige Bunkeranlagen

Unter der Krebsgasse in Nürnberg gibt es sogar noch einen Atombunker. Unter dem Hauptbahnhof stehen ebenfalls noch unterirdische Schutzräume aus dem nuklearen Zeitalter der maximalen Abschreckung bereit. „Wir haben uns für den Erhalt der Bunker eingesetzt“, sagt Ralf Arnold vom Verein „Nürnberger Felsengänge“ stolz. Beruhigen kann Arnold eine im Hinblick auf den Ukraine-Krieg ängstlicher gewordene Bevölkerung aber nicht.

Ralf Arnold vom Verein Nürnberger Felsengänge macht die Sonderführungen am Wochenende im Bahnbunker. © Pelke

„Die Bunker in Nürnberg haben nur noch einen musealen Charakter.“ Notstrom-Aggregate seien beispielsweise noch vorhanden. Die dafür notwendigen Auspuffrohre aber längst verschwunden. „Ab 2007 sind alle Bunker aus dem Kalten Krieg in Deutschland stillgelegt worden. Es gibt in der ganz Republik keinen einzigen Bunker für den Schutz der Zivilbevölkerung mehr“, lautet die nüchterne Feststellung des Experten für die Nürnberger Unterwelten.

Ukraine-Konflikt: Schutz vor Bombenhagel im Bierkeller

Bewährung im Bombenhagel: Im Zweiten Weltkrieg hätten viele Nürnberger den unterirdischen Schutzräumen tatsächlich noch das Überleben zu verdanken gehabt. Neben den 23 Luftschutzbunkern, die in der Zeit des Nationalsozialismus für die Bevölkerung neben Behördenbunkern beispielsweise für die Bahn gebaut worden seien, hätten viele Nürnberger den Bombenhagel in den dunklen Bierkellern unterhalb der Kaiserburg überstanden.

Über diese Telefone wären Schadensmeldungen der Bahn aus ganz Nordbayern im Kriegsfall eingegangen. © Pelke

Allein die historischen Felsenkeller in der Altstadt, die von Brauereien traditionell zur Bierlagerung genutzt wurden, seien so groß wie vier Fußballfelder gewesen. Offizielle Fotos aus der Zeit der dunklen Bombennächte gibt es praktisch nicht. Die Nazis hätten laut Arnold mit Argusaugen darüber gewacht, dass keine Fotoaufnahmen von den verängstigten Menschen in den Schutzräumen gemacht werden konnten.

Viele Bunker gibt es auch in Bayerns Hauptstadt München nicht mehr. In vielen wohnen heute sogar Menschen.

Im Zweiten Weltkrieg: Bunker als „Schatzkammer“ für wertvolle Kunstwerke

In einem der unterirdischen Keller hätten die Nürnberger sogar bedeutende Kunstwerke vor den Luftangriffen in Sicherheit gebracht. Der Verein „Nürnberger Felsengänge“ bietet interessierten Besuchern heute täglich 60-minütige Führungen in diese „Schatzkammer“ unterhalb der Burg an. Der Atombunker in der Krebsgasse kann ebenfalls gemeinsam mit dem Verein regelmäßig besichtigt werden.

In dem original erhaltenen Bunker für einen möglichen Atomkrieg werde laut Arnold die ständige Bedrohungslage im Kalten Krieg noch heute hautnah spürbar. Wasser, Luft und Licht hätten durch Notstromgeneratoren und eine riesige Luftfilteranlage für die rund 2000 Menschen auf jeweils einem halben Quadratmeter im Bunker bereitgestellt werden müssen. Im Ernstfall wären die Dieselvorräte laut Arnold allerdings nach zwei Wochen verbraucht gewesen.

Nürnbergs Untergrund: Reaktivierung der Atombunker heute sinnlos

Apropos: Experten wie Ralf Arnold gehen davon aus, dass selbst intakte Atombunker im Fall eines Nuklearkrieges heute keine echte Schutzfunktion mehr hätten. Gegen die großen Bomben seien die Betondecken mittlerweile machtlos. Schon im Kalten Krieg seien die Anlagen lediglich zur Beruhigung der Bevölkerung gebaut worden, glaubt Arnold. Ausreichend Platz hätten die Anlagen jedenfalls schon damals nicht gehabt. Lediglich 3,4 Prozent der Nürnberger Bevölkerung hätte im Kalten Krieg in einem der Bunker im Ernstfall einen Platz gefunden.

Im Kalten Krieg hätten hier einige Nürnberger Schutz gefunden. Vor Atombomben hätte der Bunker aber wohl nicht geschützt. © Pelke

Einem direkten Treffen hätte der größte Atombunker damals wie heute nicht standgehalten, ist Arnold sicher. „Weil die Bunker bei einem Atomkrieg nicht wirklich Schutz bieten, macht eine Reaktivierung der Bunker heute auch keinen Sinn“, erteilt Ralf Arnold allen dahin gehenden Überlegungen vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges in der Ukraine eine klare Absage.

Nürnbergs Bürger überlebten die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg dank der Bunker

Anders hätte noch die Situation im Zweiten Weltkrieg ausgesehen. Gegen die konventionellen Sprengkörper hätten die Betondecken seinerzeit tatsächlich wie echte Lebensretter gewirkt. Besonders die unterirdischen Bierkeller mit dem großen Platzangebot direkt unter den Häusern in der dicht besiedelten Altstadt hätten vielen Menschen im Zweiten Weltkrieg das Leben gerettet.

Den historischen Bierkellern sei laut Arnold zu verdanken, dass Nürnberg trotz der immensen Zerstörungen nur relativ wenig Bombenopfer zu beklagen hatte. Nicht nur deshalb ist die Führung in die historischen Felsengänge heute bei Einheimischen wie Touristen besonders beliebt. Am Ende der spannenden Tour durch die unterirdischen Bierkeller gelangt der Besucher im Innenhof der bekannten Nürnberger „Hausbrauerei Altstadthof“ wieder ans Tageslicht.