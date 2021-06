Stadt Nürnberg verlängert Gültigkeit der Senioren- und Behinderten-KulturKarte um sechs Monate

In das DB-Museum in Nürnberg können Besitzer der Senioren-KulturKarte kostenlos gehen.

Wegen der Corona-Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie hatten Museen in Nürnberg geschlossen. Darum können Senioren und Menschen mit Behinderung ihre KulturKarten nun länger nutzen.

Nürnberg – Die Corona-Pandemie hat Kulturbegeisterten in Nürnberg in den vergangenen Monaten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Museen und Ausstellungshäuser hatten geschlossen. Aus diesem Grund hat die Stadt Nürnberg in einer Mitteilung nun angekündigt: Die Gültigkeit der Senioren-KulturKarte beziehungsweise der Behinderten-KulturKarte wird um sechs Monate verlängert. Dies gilt für alle vor dem 1. Oktober 2020 erworbenen Senioren- und Behinderten-KulturKarten. Mit den Ausweisen können die Besitzer und Besitzerinnen Museen und Ausstellungen kostenlos besuchen.

Wegen Corona-Pandemie: Nürnberger Senioren-KulturKarte wird verlängert

Die Karte ermöglicht freien Eintritt in die Kunsthalle Nürnberg, die Kunstvilla, das Kunsthaus, das Stadtmuseum Fembohaus, die Historischen Lochgefängnisse, das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und das Museum Industriekultur. Auch für das Spielzeugmuseum, das Museum Tucherschloss, das Albrecht-Dürer-Haus, das Memorium Nürnberger Prozesse, das Planetarium, das Germanische Nationalmuseum sowie das DB Museum müssen Karteninhaber keinen Eintritt zahlen.

Anders als die Karten für Senioren und Menschen mit Behinderung, werden die KulturKarten für Schülerinnen und Schüler nicht verlängert. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem schönen Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Nürnberg-Newsletter.