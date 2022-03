Jetzt anmelden: Leiterin der Kunstvilla führt durch die „Bernsteinzimmer“-Ausstellung

In der Kunstvilla findet eine Führung zum Bernsteinzimmer statt. © Annette Kradisch

Am 23. März führt die Leiterin der Nürnberger Kunstvilla durch die Ausstellung „Das Bernsteinzimmer – endlich gefunden!“. Interessierte sollten sich schnell anmelden.

Nürnberg – Noch bis zum 29. Mai 2022 läuft in der Nürnberger Kunstvilla im KunstKulturQuartier die Ausstellung „Das Bernsteinzimmer – endlich gefunden!“. Zu bestaunen sind Werke von rund 50 Künstlerinnen und Künstlern, die in den vergangenen Jahren von der Galerie Bernsteinzimmer vertreten wurden.

Nürnberg: Kunst abseits vom Mainstream

Am Mittwoch (23. März) können Interessierte ab 18.30 Uhr an einer Führung mit der Leiterin der Kunstvilla, Dr. Andrea Dippel, teilnehmen. Das schreibt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Im Fokus der Ausstellung steht Kunst, die nicht unbedingt dem Mainstream entspricht, sondern das Individuelle unterstreicht. Ein Schwerpunkt liegt auf Gemälden, die eine Geschichte erzählen oder auch „nur“ komisch sein können. Dabei verschwimmen die Grenzen aus Themen der Kunstgeschichte, Kitsch und Bad Painting oft auf reizvolle Art.

Einen zweiten Schwerpunkt bilden Zeichnungen. Auch hier zeigt sich die künstlerische Bandbreite der „Bernstein“-Künstler. Skizzen, Collagen oder auch Comic-Strips eröffnen dem Betrachter eine bunte Lebenswelt. Während der Führung geht Dr. Andrea Dippel auf einige Werke gesondert ein und gibt einen Blick hinter die Kulissen.

Nürnberg: So melden Sie sich für die Führung an

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei, die Führung kostet drei Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – melden Sie sich daher bitte vorher an, entweder unter der Nummer 09 11-23 11 40 15 oder per E-Mail an kunstvilla@stadt.nuernberg.de. Vor Ort gilt die 3G-Regel. Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

