„Bild des Grauens“: Tierheim rettet 115 Katzen aus Wohnung - Kot und Urin schwammen am Boden

Von: Tanja Kipke

Die geretteten Katzen waren von Urin und Kot durchtränkt. © Tierheim Hersbruck

„Schlimmster Fall von Tierhortung“: Aus der Wohnung einer 60-jährigen Frau rettete das Tierheim Hersbruck über 115 Katzen. Der Zustand der Tiere ist bedenklich.

Diepersdorf - Es muss ein entsetzlicher Anblick gewesen sein: Über 100 hilflose Katzen auf engem Raum, am Boden Urin und Kot der Tiere. Das Tierheim Hersbruck wurde am Sonntag im Nürnberger Land zu einer dramatischen Rettungsaktion gerufen. Es sei laut den Rettern der „schlimmste Animal Hoarding Fall unserer Vereinsgeschichte“. In einer Wohnung in Diepersdorf bot sich dem Notdienst beim Eintreffen „ein Bild des Grauens“. Auf circa 60 Quadratmeter verharrten 115 Katzen. Die Polizei bezeichnete den Zustand der Katzen „erschreckend“.

Dramatische Rettungsaktion im Nürnberger Land: Tierheim rettet 115 Katzen

Die Rettung der Tiere erwies sich laut Tierheim als „besonders schwierig“, da sich die Katzen in der ganzen Wohnung versteckten. Hinter Schränken, im Sofa und einige seien sogar im Kühlschrank und im Backofen gefunden worden, wie die Leiterin des Tierheims infranken.de schildert. Das eigentliche Problem sei aber der Gestank gewesen. „Auf dem Boden schwamm ein Gemisch aus Kot und Urin“, teilt das Tierheim auf Facebook mit. „Ein Atmen war nur erschwert möglich, da der Ammoniakgeruch extrem war.“

Die Feuerwehr errichtete daher eine „Desinfektionsschleuse“ für alle Helfer. Zusammen mit dem Veterinäramt befreiten sie die Tiere „aus ihrer Hölle“. Wie lange die Katzen so qualvoll leben mussten, wisse das Tierheim nicht. Der Fall sei nur ganz zufällig durch einen Wasserschaden entdeckt worden. Die Mitarbeiter des Hersbrucker Tierheims versuchten so viele Tierschutzkollegen wie nur möglich in ganz Bayern zu erreichen, da sie selbst nur Platz für 17 Katzen haben. Der Rest sei letztendlich an ein Tierheim in der Region gegangen, die von dort aus die weitere Verteilung organisierten.

Tierheim Hersbruck bittet um Spenden:

Spendenkonto: Sparkasse Nürnberg

Kennwort: Katzenengel

IBAN: DE85760501010190034017

PayPal: hersbrucker-tierheim@web.de

Oder Spenden Sie online unter:

http://www.hersbrucker-tierheim.com/pages/spenden.html

Im Tierheim wurden alle Katzen versorgt, teils waren sie von Urin und Kot durchtränkt. Zwei der Katzen mussten stationär beim Tierarzt aufgenommen werden. Ihr Gesundheitszustand ist „sehr bedenklich“.

„Bitte seht von Vermittlungsanfragen ab“, schreibt das Tierheim auf Facebook. „Wir brauchen unsere ganze Kraft, Zeit und Energie für alle unsere Schützlinge.“

Besitzerin kommt ins Krankenhaus

Die Wohnung ist aus Sicht der Polizei derzeit nicht bewohnbar. Die 60-jährige Besitzerin der Wohnung ist laut den Beamten irgendwann dazugestoßen. Sie sei aufgrund ihres Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Tage hat die Rettungsaktion gedauert. 56 Katzen seien laut Polizei bereits am Sonntag gerettet worden, 59 weitere dann am Montag. Am Mittwoch konnte das Tierheim Hersbruck noch eine weitere Katze retten und in ihre Obhut nehmen, heißt es in einem Facebook-Post. (tkip)