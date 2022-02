Frau wirft Tochter im Drogenrausch aus dem Fenster – nun erklärt sie den Grund

Eine Frau hat ihre Tochter aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses geworfen. (Symbolbild) © Andreas Haas/IMAGO

Um sie zu schützen, wirft eine Frau im April 2021 ihre fünf Jahre alte Tochter aus dem Fenster. Nun steht sie vor Gericht und erklärt den Grund.

Nürnberg – Am 26. April 2021 hielt eine Frau ihre fünfjährige Tochter aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock – und ließ sie los. Das Bizarre: Sie wollte ihre Tochter schützen. Doch wie konnte das passieren? Heute, etwa neun Monate später, weiß man, dass sich die damals 29 Jahre alte Frau im Drogenrausch befand und halluzinierte. Das berichtet nordbayern.de, nachdem die Frau am Dienstag (1. Februar) vor dem Landesgericht Nürnberg*-Fürth stand.

Nürnbergerin wirft Tochter aus dem Fenster: Drogen lösten in ihr Psychose aus

Ein Mix aus Schmerzmittel und Antiepileptika, gemischt mit 20 Milligramm Metamphetamin hätten in ihr die Psychose ausgelöst. In der Nacht sei sie dann in Panik geraten und war davon überzeugt, dass mindestens ein bis drei Einbrecher bei ihr im Schlafzimmer seien. Niemals habe sie ihrer Tochter Schmerzen zufügen wollen. Sie liebe die Kleine über alles, erklärt die Angeklagte, die sich inzwischen in der Forensischen Klinik für Psychiatrie in Taufkirchen befindet. Das Amtsgericht hat ihr das Sorgerecht aberkannt, das Mädchen lebt jetzt bei einer Pflegefamilie. Es hatte durch den Fall schwere innere Verletzungen und eine Vielzahl an Brüchen erlitten.

Laut nordbayern.de wirft die Staatsanwaltschaft der Frau vor, sich in einen Vollrausch versetzt zu haben: „Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist“, heißt es im Strafgesetzbuch.

Urteil wird am 2. Februar gefällt

Das bedeutet, dass die Angeklagte nicht wegen ihrer Gewalttat bestraft werden könne, sondern weil sie sich im Vollrausch befand. Wie nordbayern.de berichtet, wird das Landgericht Nürnberg-Fürth noch das Gutachten des Psychiaters anhören, das Urteil soll am Mittwoch (2. Februar) gefällt werden.