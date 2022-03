Bauernhaus in Lauf brennt komplett aus: Feuerwehr rettet Tiere

Teilen

Die Feuerwehren konnten das Feuer löschen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

In Lauf a. d. Pegnitz ist ein Bauernhaus den Flammen zum Opfer gefallen. Die Kripo schließt Brandstiftung aus. Nach der Ursache wird weiter ermittelt.

Nürnberg – In Lauf a. d. Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ist es zu einem Großeinsatz von mehreren Feuerwehren gekommen. Ein leerstehendes Bauernhaus ging am Dienstagnachmittag (1. März) komplett in Flammen auf und brannte nieder. Die Polizei hat bisher keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken heißt.

Gegen 16 Uhr erhielt die Polizei die Nachricht, dass es in einem Bauernhaus im Laufer Gemeindeteil Höflas brenne. Das leerstehende Anwesen mit Garage stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Nürnberger Land: Brand in Bauernhaus löst Großeinsatz der Feuerwehren aus

Zusammen mit den Feuerwehren aus Simonshofen, Dehnberg, Heuchling, Bullach und Röthenbach gelang es der freiwilligen Feuerwehr Lauf an der Pegnitz das Feuer zu löschen. Die Flammen griffen somit nicht auf umliegende Gebäude über und die Tiere aus einer benachbarten Scheune konnten ins Freie gebracht werden.

Das betroffene Gebäude brannte nahezu vollständig aus. Zwei Autos, die in einer Garage des Hauses abgestellt waren, wurden durch das Feuer ebenfalls zerstört. Die Höhe des Sachschadens schätzt man derzeit auf mindestens 100.000 Euro.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Kripo geht nicht von Brandstiftung aus

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache. Am Mittwoch (2. März) untersuchten die Beamten den Brandort und schlossen eine vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für das Feuer zunächst aus. Was der Auslöser war, soll noch geklärt werden.