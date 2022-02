Vermisster in Lauf an der Pegnitz: Polizei fahndet nach 74-jährigem Rolf K.

Die Polizei Mittelfranken fahndet mit einem Foto nach dem Mann. © Polizei Mittelfranken

Seit Montagnachmittag fehlt von einem 74-Jährigen jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach dem Mann aus Lauf an der Pegnitz.

Lauf an der Pegnitz – Wer hat ihn gesehen? Von Rolf K. aus Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) fehlt seit Montagnachmittag (21. Februar) jede Spur. Die Polizei fahndet nun nach dem 74-Jährigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Lauf an der Pegnitz: Vermisster Rolf K. könnte sich in hilfloser Lage befinden

Der 74-Jährige hatte am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr seine Wohnung in der Dachsberger Straße verlassen und ist seitdem nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Wie die Polizei schreibt, sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Lauf an der Pegnitz: So sieht Rolf K. in etwa aus

Der Vermisste ist 74 Jahre alt, etwa 174 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er trägt kurze dunkelblonde Haare und hat sogenannte „Geheimratsecken“. Beim Verlassen seiner Wohnung trug er eine orangefarbene Regenjacke.

Haben Sie den Vermissten gesehen? Die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz bittet um Hilfe. Wer den 74-Jährigen antrifft oder vermutet, ihn kürzlich gesehen zu haben, soll sich umgehend unter dem Polizeinotruf 110 melden oder die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz unter der Telefonnummer (09123) 9 40 70 kontaktieren.