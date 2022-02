Online-Rekord für „Lebensraum Burg“: Wanderfalken locken drei Millionen Menschen auf die Webseite

Ein Wanderfalke sitzt an der Nürnberger Kaiserburg. © Regierung von Mittelfranken/dpa/Symbolbild

Die Projekthomepage „Lebensraum Burg“ erzielte letztes Jahr einen neuen Besucherrekord. Die Wanderfalken der Kaiserburg sind dabei die größten Publikumsmagneten.

Nürnberg – Die Regierung Mittelfranken hat am Freitag (4. Februar) einen neuen Besucherrekord auf der Website ihres Biodiversitätsprojekt „Lebensraum Burg“ bekanntgegeben. Drei Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr die Website besucht und damit den Verantwortlichen Grund zur Freude bereitet.

Nürnberg: Großer Erfolg für Projekt „Lebensraum Burg“

Mit dem Projekt versucht die Regierung Mittelfrankens auf die erstaunlich große Artenvielfalt der Nürnberger Innenstadt aufmerksam zu machen. Auf einem 6,9 Hektar großen Areal kann man über 2000 Tierarten entdecken: von kleinsten Insekten bis hin zu großen Vögeln. Vor allem der Burgberg bietet dabei unzählige Möglichkeiten für neuen Lebensraum.

Nürnberg: Wanderfalken an der Kaiserburg

Als absolute Publikumsmagneten haben sich dabei die Wanderfalken auf dem Sinweltturm der Kaiserburg entpuppt. Dank einer Webcam konnte man das ganze Jahr über die Greifvögel hautnah erleben, wie sie ihre vier Jungvögel großzogen. Laut nordbayern.de seien die Mitarbeiter des Projekts durch die positive Resonanz zusätzlich motiviert, die kommende Falkenbrut wieder intensiv zu begleiten. Sichtungsmeldungen und Beobachtungen können daher gerne an die Verantwortlichen weitergegeben werden.

Nürnberg: Neuentdeckungen auf der Burg

Doch es solle sich nicht nur alles um die Wanderfalken drehen, so die Regierung Mittelfrankens in ihrer Mitteilung. Neben etlichen Neuentdeckungen aus dem Reich der Insekten, wurde zusätzlich noch ein Turmfalkenpaar in direkter Nachbarschaft entdeckt, das auf dem Heideturm seinen neuen Brutplatz gefunden hat. Anna Reichart, die in der Bezirksregierung für den Bereich Naturschutz arbeitet, zeigte sich bei nordbayern.de ebenfalls begeistert von der wachsenden Diversität im Stadtkern Nürnbergs. Aufgrund der vielen Nischen, Gärten, Felsen und Mauern entwickle sich der Lebensraum Burg zu einem Hotspot biologischer Vielfalt.