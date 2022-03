Passant entdeckt „Revolver“ bei einer Gruppe und ruft Polizei – die findet etwas anderes

Revolver: Eine derartige Waffe wollte ein Passant bei einer Gruppe Männer in Nürnberg gesehen haben. © dpa

Am Dienstagabend (1. März) wollte ein Passant bei einer Gruppe ein „Revolver“ entdeckt haben. Er alarmierte die Polizei, doch die hat etwas anderes im Rucksack gefunden.

Nürnberg – Er dachte, es wäre eine Schusswaffe und verständigte die Polizei: Als ein Passant am Dienstagabend (1. März) gegen 18.30 Uhr eine Gruppe von drei Menschen in der Nürnberger Innenstadt beobachtete, entdeckte er eine vermeintliche Schusswaffe, mit der eine der drei Personen spielte. Er verständigte die Polizei Nürnberg; berichtete von einem „großen Revolver“, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken schreibt.

Lorenzer Platz in Nürnberg: Beamten durchsuchen Rucksack und werden fündig

Daraufhin kamen die Beamtinnen und Beamten zum Lorenzer Platz und sprachen die drei Personen, darunter ein 28-Jähriger, ein 30-Jähriger und eine 41 Jahre alte Frau, an. Sie durchsuchten ihr Sachen, wobei sie in dem Rucksack des 30-jährigen Mannes etwas fanden, dass dem vermeintlichen Revolver ähnelte: Es war eine Schnapsflasche, die die Form eines Revolvers hatte. Echte Waffen fanden die Beamtinnen und Beamten bei den drei Personen nicht. So blieben die drei Personen letztendlich unbehelligt.

