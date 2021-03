Corona in Bayern: Mallorca Flieger hebt von Nürnberg ab - Das gilt für Reiserückkehrer

Urlaub auf den Balearen

Am Freitag flog das erste Flugzeug von Nürnberg auf die Balearischen Inseln. Mit welchen Einreisebedingungen muss man in der Corona-Zeit rechnen?

Update vom 23. März: Gestern Abend (22. März) haben sich Bund und Länder bis in die Morgenstunden um einen gemeinsamen Corona-Kurs gestritten. Unter anderem diskutierte man über eine Testpflicht für Reiserückkehrer. „Wir haben uns dann sehr lange mit den Reisen beschäftigt“, sagte Angela Merkel* gestern Nacht vor der Presse. „Wir raten vom Reisen ins Ausland ab. Wir halten Reisen für nicht förderlich. Rückkehrer aus Urlaubszielen sollen möglichst keine Infektionsherde verursachen“. Daher habe man sich mit den Airlines und Reiseanbietern geeinigt, dass diese Reiserückkehrer vor ihrem Abflug nach Deutschland getestet werden. Man werde das Infektionsschutzgesetz dahingehend ändern, dass eine Testpflicht bei allen Flügen nach Deutschland gelte. Auf welche Regeln sich Bund und Länder noch geeinigt haben, lesen Sie immer aktuell bei uns.

Erstmeldung vom 19. März

Nürnberg - Am Sonntag (14. März) hat das auswärtige Amt die Reisewarnung für die Balearischen Inseln aufgehoben. Da der Inzidenzwert der Inseln seit mehr als sieben Tagen weit unter 50 lag, strich das Robert-Koch-Instituts* (RKI) die Gebiete letzte Woche Freitag (12. März) von der Risiko-Liste. Das bedeutet, bei einer Reise auf die Inseln muss man sich anschließend nicht in Quarantäne begeben. Da Deutschland für die Spanische Region jedoch weiterhin ein Risiko-Gebiet darstellt, benötigt man für einen Flug auf die Inseln ein negatives Coronavirus-Testergebnis.

Am Freitag (19. März) startet auch von Nürnberg* der erste Flug auf die beliebte Urlaubsinsel Mallorca. Um 13.30 Uhr hebt das Flugzeug mit 150 Passagieren vom Albrecht Dürer Flughafen* Richtung Mallorca ab, wie die Fluggesellschaft Eurowings bekannt gab. Zahlreiche Flugverbindungen auf die beliebte Insel waren in ganz Deutschland sofort ausgebucht. Laut der Pressemitteilung vom Unternehmen liefen „Reisebuchungen in einer bisher nicht gekannten Dynamik ein“. Die Lufthansa-Tochter reagiert auf den enormen Kunden-Anstieg mit 300 Zusatzflügen für die Oster-Reisezeit. Weitere Reiseziele sollen über Ostern hinzukommen.

Nürnberg: Erstes Flugzeug hebt nach Mallorca ab - Einreisebedingungen der Insel

Um auf eine der Balearischen Inseln reisen zu können, benötigt man ein negatives Corona-Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das Testergebnis ist in Papierform oder auf dem Smartphone vorzuweisen, wobei der vollständige Name der getesteten Person, der Name des Labors sowie Datum und Uhrzeit des Tests angegeben sein müssen. Außerdem weist die Fluglinie die Passagiere daraufhin, dass sie sich maximal 48 Stunden vor dem Flug online bei „Spain Travel Health“ registrieren müssen. Nachdem Ausfüllen eines kurzen Gesundheitsformulars, erhalten die Reisenden einen QR-Code, den sie am Flughafen vorzeigen müssen. Die Einreise kann einem ohne diesen QR-Code verweigert werden, heißt es auf der Seite des Unternehmens. (tk) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

