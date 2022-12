Mann schickt Eltern Drohbriefe und legt Unterwäsche ihres Kindes bei

Von: Tanja Kipke

Er stahl Unterwäsche aus Kitas: Mann aus Bayern drohte mit Missbrauch von Kindern. Polizei konnte ihn festnehmen. © Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Ein Unbekannter entwendete Wechselkleidung aus Kitas und drohte mit dem Missbrauch der Kinder. Die Polizei stufte die Gefahr als „sehr hoch“ ein – und konnte nun einen Verdächtigen festnehmen.

Nürnberg – Über zwei Monate terrorisierte ein Unbekannter Familien. Er brach sechsmal in Kitas und Grundschulen in Nürnberg ein und entwendete Wechselkleidung der Kinder, wie die Polizei Mittelfranken mitteilt. Zweimal schickte der Mann in einer Tüte Schreiben, in welchem der Unbekannte sexuelle Fantasien mit den Kindern der betreffenden Familie beschrieb. „Hierbei drohte er mit einem Missbrauch der Kinder und legte den Schreiben zudem jeweils ein vermutlich entwendetes Unterwäschestück des betreffenden Kindes bei“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Mann droht Familien mit Missbrauch ihrer Kinder: Polizei schnappt Tatverdächtigen

Die Einbrüche fanden im Zeitraum von Anfang Oktober 2022 bis Anfang Dezember 2022 statt. „Aufgrund des vermuteten Zusammenhangs der Einbruchdiebstähle und der zugestellten Schreiben, musste davon ausgegangen werden, dass der unbekannte Urheber möglicherweise kurz vor der Ausführung von Sexualstraftaten stehen würde.“ Die Polizei stufte die Gefahrenlage daher als „sehr hoch“ ein und bildete umgehend eine Ermittlungskommission.

Mit Erfolg. Durch kriminaltaktischer Maßnahmen konnten die Beamten einen 42-jährigen Mann als möglichen Tatverdächtigen identifizieren. Nach einem erneuten Einbruch in eine Grundschule in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember konnten die Ermittler den Mann unweit des Tatortes festnehmen. Die Wohnungsdurchsuchung des Mannes brachten eine Vielzahl von Beweismittel, unter anderem „entwendete Wechselkleidung von Kindern sowie weitere zum Versand vorbereitete Schreiben mit pädophilen Inhalten.“

Betroffen und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Es ist davon auszugehen, dass durch die Festnahme „offenbar bevorstehende schwere Sexualstraftaten verhindert werden konnten.“ Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich der aus dem Landkreis Neu-Ulm stammende Mann seit circa zwei Jahren aus beruflichen Gründen regelmäßig in Nürnberg.

Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang Personen, welche ebenfalls derartige Schreiben erhielten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und Einrichtungen, aus welchen ebenfalls offenbar gezielt Kinderkleidung entwendet wurde, sich mit der Nürnberger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 in Verbindung zu setzen. (tkip)

