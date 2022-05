Situation an Hauptbahnhof eskaliert: Maskenverweigerer greift Bundespolizisten an

Von: Felix Herz

Weil er sich vehement weigerte, eine Maske zu tragen, wurde ein Fahrgast des Zuges verwiesen. Als dann ein Haftbefehl entdeckt wird, eskaliert die Situation.

Nürnberg – Weil sich ein Fahrgast in einem ICE konstant weigerte, die vorgeschriebene FFP2-Maske zu tragen, wurde er am Nürnberger Hauptbahnhof von einer Zugbegleiterin des Zuges verwiesen. Die Situation eskalierte, als die hinzugerufenen Bundespolizisten einen offenen Haftbefehl gegen den 31-jährigen Polen entdeckten.

Nürnberg: Fahrgast wehrt sich gegen Maske – und offenbart Haftbefehl

Der betroffene ICE 603 fuhr von Bamberg aus Richtung Nürnberg. Als sich der beschuldigte Fahrgast vehement weigerte, eine FFP2-Maske anzulegen, verwies ihn eine Zugbegleiterin am Hauptbahnhof von Nürnberg am frühen Abend des 9. Mai des Zuges. Um den Rausschmiss durchzusetzen, rief sie die Bundespolizei hinzu. Diese setzten den Platzverweis gegen den widerwilligen Mann durch.

Anschließend kontrollierten die Beamten die Identität des 31-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass der Beschuldigte per Haftbefehl gesucht wurde und eine 65-tägige Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte, heißt es im Polizeibericht.

Nach Festnahme: Maskenverweigerer greift Bundespolizisten an

Als sich der offene Haftbefehl herausstellte, erklärten die Polizisten dem Mann die Sachlage und nahmen ihn mit zu nächstgelegenen Bundespolizeiinspektion. Als sie gemeinsam das Gebäude betraten, schlug der Mann plötzlich nach einem 53-jährigen Polizeibeamten und wehrte sich laut Polizeibericht „heftigst“ gegen die Festnahme.

Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte der 31-Jährige überwältigt und in den Gewahrsamsraum verbracht werden. Am Dienstag wurde der Verhaftete in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Bundespolizei eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung. Zudem wurde laut Polizeibericht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht in Zügen eingeleitet. (fhz)

