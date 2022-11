Mercedes nimmt LKW die Vorfahrt: Schwerer Unfall bei Nürnberg

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Im Nürnberger Land kam es zu einem schweren Unfall: Ein Mercedes wurde komplett demoliert. © Vifogra

Glück im Unglück für zwei Insassen eines Mercedes nach einem Unfall im Nürnberger Land: Ein LKW krachte frontal in das Auto, doch sie überlebten.

Winn/Nürnberg/München - Schwerer Unfall in Winn im Landkreis Nürnberger Land: Am Freitagabend prallte ein LKW frontal in einen Mercedes. Der Autofahrer und seine Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreit werden, wie unter anderem Nordbayern.de auf Polizeiquellen berufend berichtet.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Mercedes-Fahrer nimmt Lastkraftwagen die Vorfahrt

Wie war es zu dem Unfall gekommen? Offenbar war die Vorfahrt missachtet worden. Der Fahrer des Mercedes hatte sich beim Abbiegen nicht an die Regel gehalten und nahm dem LKW die Vorfahr, als er aus Richtung Kucha, von der LAU 6 auf die St2240 in Richtung Leinburg, einbog. Der LKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in den Mercedes.

Fahrer des LKW bleibt unverletzt - Mercedes-Insassen haben Glück im Unglück

Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt, und auch der Mercedes-Fahrer hatten wohl Glück im Unglück. Er und seine Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem völlig demolierten Fahrzeug befreit werden, und wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes wurde komplett demoliert und musste abgeschleppt werden. Die örtliche Feuerwehr stellte zusätzlich den Brandschutz sicher übernahm verkehrslenkende Maßnahmen und reinigte die Fahrbahn. (cg)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Ein Mann prallte mit seinem Auto nahe Gunzenhausen (Mittelfranken) gegen einen Baum. Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.