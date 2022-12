15-Jähriger greift mit Messer zwei Menschen in Nürnberg an – beide werden schwer verletzt

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Bei einem Messerangriff in Nürnberg wurden zwei Menschen schwer verletzt. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Aus einem Streit heraus zieht ein 15-Jähriger in Nürnberg ein Messer und sticht auf seinen Kontrahenten ein. Neben ihm wird noch eine 16-Jährige schwer verletzt.

Nürnberg – In der Nacht auf Samstag wurden in Nürnberg zwei Menschen schwer mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist erst 15 Jahre alt. Eines der Opfer ist ebenfalls noch minderjährig.

Messerattacke in Nürnberg: Streit eskaliert

Der Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend, 2. Dezember, gegen 22.15 Uhr, schreibt die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung. Im Nürnberger Stadtteil Schweinau – direkt an der Hauptstraße – gerieten wohl ein 22-Jähriger und ein 15-Jähriger in Streit. Dieser eskalierte und der Jüngere zückte ein Messer. Damit ging er auf den Älteren los. Er verletzte ihn mehrfach schwer. Ein 16-jähriges Mädchen, das bei der Tat anwesend war, wollte den Streit wohl schlichten und ging dazwischen. Auch auf sie stach der Jugendliche mehrfach ein. Sie erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.

Als später die Rettungskräfte eintrafen, wurden die beiden Opfer noch an Ort und Stelle versorgt, bis es für sie ins nächste Krankenhaus ging. Ihren derzeitigen Gesundheitszustand gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Weil am Abend noch unklar war, wie viele Personen an dem Vorfall beteiligt waren und sich noch auf der Flucht befinden könnten, „leitete die Polizeiinspektion Nürnberg-West mit zahlreichen Unterstützungskräften benachbarter Reviere eine umfangreiche Fahndung ein“.

Ermittlungsrichter muss über Haftbefehl gegen 15-Jährigen entscheiden

Den 15-Jährigen konnten die Beamten derweil in Gewahrsam nehmen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm zunächst die Ermittlungen vor Ort. Später übergaben sie den Fall an die Mordkommission der Nürnberger Kripo, weil der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts bestand. Die Staatsanwaltschaft Fürth hatte gegen den 15-Jährigen einen Haftantrag gestellt. Im Laufe des Samstags muss ein Ermittlungsrichter über den Antrag entscheiden. (tel)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.