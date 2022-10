„Dramatische Lage“ am Wohnungsmarkt: Vermieter sollen „Herz“ zeigen

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Weil bezahlbare Wohnungen in Nürnberg offensichtlich immer knapper werden, hat Sozialreferentin Elisabeth Ries jetzt Vermieter aufgefordert, beim Wohnungspreis ein Herz zu zeigen. © Nikolas Pelke

Bei den hohen Wohnungspreisen sollen Vermieter in Nürnberg jetzt „Herz“ zeigen, fordert die Nürnberger Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD).

Nürnberg - Mehr als 6.300 Haushalte befinden sich in Nürnberg seit dem letzten Stichtag laut Stadt auf Wohnungssuche. Davon hätten fast 50 Prozent angegeben, mit einer „sehr hohen Dringlichkeit“ nach einem neuem Dach über dem Kopf zu suchen.

„Eigentlich hätten in Nürnberg aufgrund niedriger Einkommen hunderttausende Bürger einen Anspruch auf geförderten Wohnraum“, beschreibt Gunter Geiler vom Deutschen Mieterbund in Nürnberg am Dienstag auf Anfrage die offensichtlich „dramatische Lage“ auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt. „Aber was nützt der Anspruch auf eine günstige Wohnung, wenn es sowieso viel zu wenige günstige Wohnungen gibt?“, bringt Geiler das Dilemma mit einer einfachen Frage auf den Punkt.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Obendrein dürfte sich die Situation für Wohnungssuchende ohne dicken Geldbeutel seit dem letzten Jahreswechsel weiter verschlechtert haben. Hintergrund ist neben der Inflation wohl auch der Ukrainekrieg und die wachsende Zahl an Flüchtlingen.

elisabeth_ries foto christine Dierenbach Stadt Nbg.jpg © Christine Dierenbach

Nürnberg: „Wohnen ist eine existenzielle Notwendigkeit für alle Menschen“

Die Verschlechterung auf dem Wohnungsmarkt alarmiert offensichtlich derzeit besonders Sozialreferentin Elisabeth Ries (SPD). „Wohnen ist eine existenzielle Notwendigkeit für alle Menschen“, findet die Nürnberger Referentin für Jugend, Familie und Soziales. Laut Ries müsse freilich nicht nur die Stadt für ausreichenden und bezahlbaren Wohnraum sorgen. Einen „wichtigen Beitrag“ müssten auch die privaten Vermieter leisten. Diese sollten laut Ries bei der Vermietung ihrer Wohnungen „ein Herz für Familien, Alleinerziehende, ärmere Haushalte und Zugewanderte“ haben.

Gunter Geiler vom Deutschen Mieterbund kürzlich bei einer Demo in Nürnberg. © Nikolas Pelke

Gunter Geiler, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes in Nürnberg, kann über den Aufruf der SPD-Sozialreferentin nur müde lächeln. „Weil Nürnberg dem Wohnungsmarkt zuletzt immer blind vertraut hat, bleibt der Stadt jetzt nur noch der flehentliche Appell übrig“, kritisiert Geiler und spricht von einer „dramatischen Lage“ auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt.

Nürnberg: „Breite Masse“ brauche laut Mieterbund jetzt Hilfe beim Wohnraum

Die Gesellschaft müsste wieder dafür sorgen, dass für breite Bevölkerungsschichten der Zugang zu bezahlbarem Wohnraum ermöglicht werde. In den letzten Jahrzehnten habe sich die Stadt fatalerweise nur als „Feuerwehr“ betätigt und lediglich den Allerärmsten bei der Wohnungssuche unter die Arme gegriffen. Den aktuellen Appell der Sozialreferentin zur sozialen Verantwortung der privaten Vermieter bezeichnet Geiler daher als eher harmlose „Schmerztablette“. Diese schwache Pille könne die schwere Krankheit auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt seiner Meinung nach nicht heilen.

Bayern: Mieten steigen leicht an

Erst Pandemie, dann Vollsperrung: Schnepperschütz-Wirt Ralf Siegemund beklagt sich bitter über die Stadt Nürnberg und will notfalls den beliebten Treffpunkt auf der Hallerwiese am Pegnitzufer schon bald zusperren.

Zahl der geförderten Sozial-Wohnungen sinkt in Nürnberg

Trotz immer neuer Rekordfördersummen scheint Nürnberg derweil nicht in der Lage zu sein, die stetig wachsende Nachfrage einigermaßen befriedigen zu können. Im Gegenteil: Die Zahl der Sozial-Wohnungen ist zuletzt sogar leicht rückläufig gewesen. Die Zahl der geförderten Wohnungen ist von knapp 18.000 in 2020 auf rund 17.300 in 2021 trotz Rekordförderung zurückgegangen. Das liege laut Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) daran, dass zuletzt viele alte Sozialwohnungen aus den Bindungsfristen herausgefallen seien.

Um der angespannten Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt entgegenzuwirken, habe das Wirtschaftsreferat allein im Jahr 2021 Fördermittel des Freistaats und der Stadt in Höhe von fast genau 100 Millionen Euro bewilligt. „Dies ist ein Rekordbetrag, der das Ergebnis des Jahres 2020 noch übertrifft“, freut sich Fraas. Dadurch würden 375 vorgemerkte Haushalte von den langen Wartelisten mit den tausenden Bewerbern endlich in den Genuss kommen, zum relativen Schnäppchen-Mietpreis ab 5,50 Euro pro Quadratmeter in eine funkelnagelneue Neubauwohnung einziehen zu können. Allerdings dürfte die Zahl der Wohnungssuchenden laut Fraas beispielsweise schon allein auf Grund des Kriegs in der Ukraine bald weiter spürbar zunehmen.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung lesen Sie immer bei uns.