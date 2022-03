Wer hatte Grün? Hyundai und BMW krachen auf Nürnberger Kreuzung ineinander

In Nürnberg kam es zu einem Unfall (Symbolbild) © Friso Gentsch/Imago

Im Nürnberger Stadtteil Nordostbahnhof sind zwei Autos an einer Kreuzung ineinander gekracht. Beide Fahrer behaupten, bei Grün in die Kreuzung gefahren zu sein.

Nürnberg - In einem Verkehrsdelikt steht Aussage gegen Aussage: Am Mittwochmorgen (30. März) fuhren zwei Pkw in eine Kreuzung im Stadtteil Nordostbahnhof ein und kollidierten. Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun laut Mitteilung Zeugen.

Nürnberg: Beide Fahrer weisen die Schuld von sich

Wie kam es zu dem Unfall? Eine Frau fuhr mit ihrem roten Hyundai gegen 7.30 Uhr auf der Oedenberger Straße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein Mann mit seinem blauen BMW die Dresdener Straße in Richtung Thumenberger Weg entlang. In der Kreuzung krachten die beiden Fahrzeuge dann zusammen. Verletzt wurde niemand, der BMW und der Hyundai wurden aber beschädigt.

Nun bittet die Verkehrspolizei Nürnberg mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0911) 65 83 15 30 zu melden.