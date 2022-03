Nach zwei Jahren Pause: Nürnberger Ostermarkt startet am 1. April

Am 1. April startet der Nürnberger Ostermarkt nach zwei Jahren Pause wieder. © Kerstin Bittner/imago

Der Nürnberger Ostermarkt kann endlich wieder stattfinden. Nach zwei coronabedingten Absagen freuen sich Veranstalter und Händler auf viele Besucher.

Nürnberg – Der Nürnberger Ostermarkt findet wieder statt. Nachdem er 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen musste, startet er in diesem Jahr am Freitag, den 1. April. Bis zum Ostermontag (18. April) können Besucher dann täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr über den Markt bummeln – außer am Karfreitag. Das schreibt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Der Ostermarkt, auch „Häferlesmarkt“ genannt, ist der älteste der Nürnberger Märkte. Vor allem Haushaltsgegenstände wechseln hier den Besitzer: Korbwaren, Geschirr, Besteck und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Zudem findet man nachhaltige Waren aus Holz und Bekleidung aus eigener Herstellung.

Nürnberg: Fürs leibliche Wohl ist gesorgt

Am Schönen Brunnen erwartet die Besucher zudem ein breites kulinarisches Angebot. Die Nürnberger Rostbratwurst darf nicht fehlen, außerdem werden Fleisch- und Fischgerichte, Bio-Raclette und Falafel angeboten. Dazu kommt Gebäck wie Brezen und Baumstriezel. Wer es süß mag, kann sich gebrannte Mandeln oder Früchte mit Schokoladenüberzug holen. Neu dabei sind die Kaffeespezialitäten des Coffee-Bikes.

Nürnberg: Erleichterung bei den Veranstaltern

„Wir haben alles dafür getan, dass der Ostermarkt in diesem Jahr stattfinden kann“, erklärt Dr. Michael Fraas. Er ist Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg. „Nun laden wir herzlich zu einem Bummel über den Markt ein!“.

Christine Beeck, die Leiterin des städtischen Marktamts, zeigt sich ebenfalls erleichtert: „Es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr endlich wieder einen Ostermarkt, den ersten Spezialmarkt in diesem Jahr, durchführen können. Unseren Marktkaufleuten wünschen wir viel Erfolg sowie gute Geschäfte und unseren Gästen einen schönen Aufenthalt auf unserem Ostermarkt.“

Nürnberg: Markt findet unter Corona-Bedingungen statt

Wegen der Corona-Pandemie findet der Ostermarkt unter angepassten Bedingungen statt. Das Marktamt konnte bei der Planung auf Erfahrungen mit dem Herbstmarkt der Jahre 2020 und 2021 zurückgreifen. Die Gänge zwischen den Budenreihen wurden auf sechs Meter verbreitert. Außerdem ist mehr Ordnerpersonal im Einsatz. Auf der Marktfläche stehen Desinfektionsmittel bereit und für alle Verkaufsstände gelten feste Hygienepläne.

