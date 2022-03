Pegnitztal Ost unter Naturschutz: Das müssen Spaziergehende jetzt beachten!

Pegnitztal Ost: Das müssen Spaziergehende jetzt beachten (Symbolbild). © Sina Schuldt/dpa/dpa-Bildfunk

Das Naturschutzgebiet in Pegnitztal Ost erfreut sich vieler Naturfreunde. Jetzt, wo der Frühling sich ankündigt und die Natur erwacht, gelten neue Regeln.

Pegnitztal – 221 Hektar fasst das größte Naturschutzgebiet Nürnbergs. Damit sich Tiere und Pflanzen geschützt entwickeln können, müssen die Wiesen in der Wachstumsperiode in Ruhe gelassen werden. Jetzt, wo der Frühling kommt und die Natur wieder erwacht, gelten im gesamten Naturschutzgebiet (NSG) in Pegnitztal Ost seit Dienstag (1. März) Einschränkungen für Besucherinnen und Besucher, die das NSG betreten wollen. Das schreibt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung.

Pegnitztal in Nürnberg: Darum wurde das Pegnitztal Ost zum Naturschutzgebiet

Umweltreferentin Britta Walthelm erklärt, warum: „Das Pegnitztal Ost wurde unter Naturschutz gestellt, um es nachhaltig zu entwickeln. Für Bürgerinnen und Bürger steht dieses einmalige Gebiet stets offen. Sie müssen jedoch in den regulären Schutzzeiten auf den ausgewiesenen Wegen und Pfaden bleiben. So werden Pflanzen und Tiere nicht gestört.“

Ab dem 1. April bis zum 30. Juni dürfen die Wiesen im westlichen Teil in Zone I, sprich von der Satzinger Mühle bis Unterbürg, nicht betreten werden. Für den östlichen Teil, also Zone II, die von Unterbürg bis zur Autobahn geht, gilt das Verbot schon seit dem 1. März bis zum 30. September. Hunde müssen an die Leine genommen oder bei Fuß geführt werden.

Pegnitztal in Nürnberg: 20.000 Quadratmeter Auslaufzonen für Hunde

Generell gilt: Spaziergehende dürfen das ganze Jahr über auf den Wegen und offiziellen Pfaden gehen. Informationen dazu finden sich auf Infotafeln, Infoflyern und im Internet. Hundebesitzerinnen und -besitzer dürfen mit ihren Tieren die beiden Auslaufzonen für Hunde nutzen, die mehr als 20.000 Quadratmeter fassen.