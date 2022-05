Großeinsatz in Nürnberg: Zeugen melden Mann mit Pistole – Polizei findet nicht nur Schreckschusspistole bei ihm

Von: Felix Herz

Zahlreiche Polizeikräfte waren am Freitag wegen der beunruhigenden Nachrichten im Einsatz (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Anrufe von Zeugen lösten am Freitag in Nürnberg einen Großeinsatz der Polizei aus. Die Passanten hatten von einem Mann mit einer Pistole berichtet.

Nürnberg – Aufregung am Freitagnachmittag, 27. Mai, in Nürnberg: Verschiedene Zeugen meldeten bei der Polizei einen Mann in der Innenstadt, der eine Pistole bei sich trage. Sofort lösten die Beamten einen Großeinsatz aus, an dem sich zahlreiche Einsatzkräfte beteiligten, um die gesuchte Person aufzuspüren und sicherzustellen.

Großeinsatz in Nürnberg: Mann mit Pistole in der Innenstadt

Laut Polizeibericht teilten Zeugen am Freitag um 15 Uhr der Dienststelle mit, dass sich eine Gruppe von drei Personen in Richtung Siemensstraße bewege. Und dass einer der Männer eine Pistole mit sich führen würde.

Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte der Polizei „drei Männer im Bereich Schuckertstraße / Gugelstraße fest.“ Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei einer der Personen einen Schreckschussrevolver sowie eine Machete.

Nürnberg: Verstoß gegen das Waffengesetz nach Großeinsatz

Warum der 22-Jährige die Waffen bei sich trug, konnte, beziehungsweise wollte der Mann nicht sagen. In einem Ermittlungsverfahren muss sich der Beschuldigte nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. (fhz)

