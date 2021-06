In einem Supermarkt-Parkhaus

Als eine Frau ihren Einkaufswagen zurückbrachte, klauten Unbekannte aus ihrem Auto ihre Handtasche. Die Polizei warnt vor weiteren Diebstählen.

Nürnberg - Am Montagvormittag (7. Juni) haben Unbekannte in einem Supermarkt-Parkhaus in Gibitzenhof in Nürnberg* eine Handtasche aus einem Pkw gestohlen. Die Polizei appelliert an alle, keine Wertgegenstände im Auto liegenzulassen.

Nürnberg: Handtasche aus Auto entwendet - Polizei warnt Autofahrer vor Diebstählen

Zum angegebenen Zeitpunkt war die Fahrzeugbesitzerin in einem Supermarkt am Dianaplatz einkaufen. Ihren Pkw stellte sie in dem Parkhaus des Geschäfts ab, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* heißt. Als sie nach ihren Besorgungen gegen 09.10 Uhr den Einkaufswagen zurückbrachte, entwendeten Unbekannte ihre Handtasche samt Inhalt aus dem Auto.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang alle Autofahrer, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen - auch nicht nur kurz. Das Auto sollte immer abgeschlossen werden. Wer Hinweise zu dem Diebstahl hat, wird gebeten, mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 09 11 95 8 30 Kontakt aufzunehmen. Am Sonntagabend (6. Juni) ereignete sich ein ähnlicher Fall. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

