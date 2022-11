Er schlief in Modegeschäft ein: Mann (20) wacht auf und löst Alarm aus

Von: Tanja Kipke

Teilen

Eingeschlafen und eingesperrt: Ein 20-Jähriger wachte nachts in einem Modegeschäft in Nürnberg auf. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Er schlief offenbar stark angetrunken in einem Modegeschäft in der Nürnberger Innenstadt ein. Als er aufwachte, waren alle Türen verschlossen.

Nürnberg – Am Wochenende nahmen die Beamten der Polizei Mittelfranken einen mutmaßlichen Einbrecher in der Nürnberger Innenstadt fest. In einem Modegeschäft war der Einbruch-Alarm losgegangen. Es stellte sich allerdings heraus, dass der 20-Jährige offenbar in dem Laden eingeschlafen und nach Ladenschluss eingesperrt worden war.

In Nürnberger Innenstadt: Mann weiß nicht, wie er ins Geschäft gekommen ist

Gegen 1.20 Uhr sei in einem Bekleidungsgeschäft in der Breiten Gasse ein Alarm ausgelöst worden, teilt die Polizei mit. „Polizeibeamte konnten von außen eine Person ausmachen, die sich in den Räumlichkeiten des Geschäfts aufhielt“. Bei der anschließenden Absuche im Laden trafen die Polizisten tatsächlich auf einen 20-jährigen Mann. Dieser gab jedoch an, nicht in das Geschäft eingebrochen zu sein.

Wie er in das Geschäft gekommen war, konnte der 20-Jährige sich und den Beamten nicht erklären. Seinen Angaben nach sei er in der Nacht in dem Laden aufgewacht, nachdem er zuvor „größere Mengen“ Alkohol konsumiert hatte. Letztendlich ergab sich tatsächlich kein Hinweis auf einen Einbruch. Mit einem Atemalkoholtest konnten die Beamten noch einen Wert um von rund einer Promille bei dem jungen Mann feststellen. (tkip)

Video: Verhaftung oder Festnahme?

Ein Ryanair-Flug von Nürnberg nach Palma de Mallorca musste kürzlich seinen Start wegen sechs alkoholisierten Männern abbrechen. Der Pilot schmiss die Reisenden von Bord.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.