BMW-Fahrer flüchtet bei Kontrolle vor Polizei: Nichtangelegter Sicherheitsgurt führt zu größerem Drogenfund 

Drogenfund bei einem BMW-Fahrer: Der Polizei ist in Nürnberg dank einer Kontrolle ein Coup gelungen. (Symbolbild)

Marihuana und Haschisch an Bord

Ein 36-jähriger BMW-Fahrer flüchtete vor der Polizei. Später wurden bei ihm größere Mengen Marihuana sichergestellt.

Nürnberg - Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nürnberg*-West bemerkten am Donnerstagnachmittag gegen 11.00 Uhr einen BMW-Fahrer, der nicht angegurtet was. Er fuhr auf der Leyher Straße in seinem grauen Pkw stadteinwärts.

Die Beamten wollten den Fahrer anhalten, um ihn auf das Anlegen des Gurts hinzuweisen, jedoch unternahm der 36-Jährige einen Fluchtversuch. Dabei legte der 36-Jährige eine sehr riskante Fahrweise an den Tag und touchierte letztendlich ein Straßenschild in der Lehrberger Straße, wie es in der Polizeimeldung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* heißt. Anschließend verließ der Mann seinen Wagen und flüchtete fußläufig. Die Polizeibeamten folgten dem Täter und konnten ihn fassen.

Nürnberg: Nicht angelegter Gurt führt zu Drogenfund

Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Pkws und der Person fanden die Beamten eine größere Menge Marihuana und einige Haschischbrocken, welche nun sichergestellt werden konnten. Der Tatverdächtige hatte zudem vor der Flucht allem Anschein nach das Betäubungsmittel konsumiert und stand somit beim Fahren seines Autos unter Drogeneinfluss.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Drogen. Der Mann wurde zur Haftfrage vorgeführt. Der Untersuchungshaftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Verkehrsteilnehmer und Passanten, die bei dem riskanten Fluchtversuch durch den 36-Jährigen geschädigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/ 6583-0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West zu melden.