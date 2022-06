Großeinsatz in Nürnberger Zentrum wegen Mann mit Faschingspistole – Polizisten zücken ihre Waffen

Von: Marcus Giebel

Polizeieinsatz wegen einer Faschingspistole: In Nürnberg rückte ein Großaufgebot in der Innenstadt an. (Symbolbild) © IMAGO / Future Image

Einen alles andere als alltäglichen Polizeieinsatz erlebte Nürnberg am Freitag. Im Mittelpunkt standen ein Pärchen und eine offenbar täuschend echte Faschingspistole.

Nürnberg - Unfreiwillig, aber nicht unverschuldet hat ein Paar in Nürnberg am Freitagnachmittag (24. Juni) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Dabei sahen sich der Mann und die Frau sogar Einsatzkräften mit gezückten Dienstwaffen gegenüber. Die Ordnungshüter waren ausgerückt, weil der 25-Jährige nahe der Lorenzkirche im Stadtzentrum mit einer Schusswaffe gesehen worden sein soll.

Er halte sich gemeinsam mit einer Frau auf einer Parkbank einer Grünfläche in der Pfarrgasse auf und hantiere mit einer Pistole, hieß es, als die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegen 14.15 Uhr alarmiert wurde. Die Gesetzeshüter wollten keinerlei Risiko eingehen und rückten mit einer Vielzahl von Einsatzkräften an. Auch das Unterstützungskommando (USK) war dabei. Der Bereich der Grünfläche sei großräumig abgesperrt und gesichert worden.

Polizeieinsatz in Nürnberger Innenstadt: Ordnungshüter nähern sich Mann „mit gezogenen Dienstwaffen“

Etwa gegen 15 Uhr sprachen die Polizisten das Pärchen an, wobei sie sich „unter Einhaltung der Eigensicherung mit gezogenen Dienstwaffen“ näherten. Der Mann und die Frau wurden vorsorglich gefesselt, bevor die Beamten die mutmaßliche Schusswaffe entdeckten.

Diese stellte sich als „offenbar neu gekaufte Faschingspistole“ heraus. Die Polizei geht davon aus, dass das Pärchen die Neuerwerbung in aller Öffentlichkeit in Augenschein nehmen wollte. Welchen Eindruck der Anblick auf die Mitmenschen machen kann, kam ihnen dabei wohl nicht in den Sinn.

Polizei rückt wegen Schusswaffe aus: 25-Jähriger erleidet bei Einsatz Panikattacke

Für den 25-Jährigen hatte der Zugriff Folgen, denn er „erlitt während der polizeilichen Maßnahmen eine Panikattacke und wurde vor Ort durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes medizinisch versorgt“. Anschließend durften er und seine Partnerin aber ihrer Wege gehen, die Polizei konnte keine strafbaren Handlungen feststellen.

Ob die Ordnungshüter den beiden das Versprechen abnahmen, die Spielzeugwaffe fortan vorsichtiger und besser versteckt zu transportieren, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Nach all der durchaus verständlichen Aufregung wurde der Polizeieinsatz gegen 15.30 Uhr für beendet erklärt. So konnten die Nürnberger den Sommertag auch in der Altstadt wieder entspannt genießen. (mg)

