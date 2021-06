Drei Männer schlagen zwei andere in Nürnberger Innenstadt – Sie wollten ihre Geldbeutel nicht herausrücken

Ein Täter ist noch unbekannt

In der Nürnberger Innenstadt haben drei Männer zwei andere geschlagen und sind im Anschluss geflohen. Die beiden Opfer wollten zuvor ihre Geldbeutel nicht hergeben.

Nürnberg - Donnerstagnacht (3. Mai) sollen drei Männer in der Nürnberger Innenstadt zwei andere Männer bedrängt haben. Laut einer Meldung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* forderten sie von ihnen, ihre Geldbeutel herauszurücken. Als die beiden Männer sich weigerten, schlugen die Täter zu.

Nürnberg: Drei Männer gehen auf zwei andere los - Opfer erleiden Verletzungen

Drei Männer sollen in der Donnerstagnacht gegen 00.15 Uhr an der Fleischbrücke in Nürnberg* auf zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren zugegangen sein. Sie forderten die jungen Männer auf, ihnen ihre Geldbeutel auszuhändigen. Der Forderung kamen die beiden Männer allerdings nicht nach. Das machte die drei wohl so wütend, dass sie auf ihre Opfer einschlugen. Im Anschluss flüchteten sie - ohne Beute.

Der Rettungsdienst musste den 22-Jährigen zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbringen. Sein 21-jähriger Begleiter wurde leicht verletzt. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte kurze Zeit später zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 23 Jahren festnehmen. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung gegen die festgenommenen Tatverdächtigen. Außerdem laufen die Ermittlungen zur Identität des dritten Tatverdächtigen.

