Mann ruft Polizei und schlägt auf Beamte ein - dann erwähnt er die Bluttat von Kusel

Teilen

Zwei Polizisten wurden in Nürnberg von einem Mann attackiert. Zuvor hatte dieser selbst die Polizei gerufen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Am Mittwoch hat ein Mann im Stadtteil St. Jobst in Nürnberg die Polizei zu seiner Wohnung gerufen. Als die Beamten eintrafen, schlug er auf sie ein und beleidigte sie.

Nürnberg – Am Mittwochmorgen (9. Februar) hat ein 24-Jähriger aus dem Stadtteil St. Jobst in Nürnberg* mitten in der Nacht die Polizei gerufen. Gegen 3.30 Uhr sagte er den Beamten, dass er bei einem Streit mit seiner Lebensgefährtin die Kontrolle verloren habe. Die Polizei solle kommen und ihn festnehmen, um weiteren Schaden zu verhindern.

Nürnberg: Mann ruf Polizei und schlägt dann auf Beamte ein

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken* berichtet, trafen die Beamten den Mann nicht in seiner Wohnung im Thumenberger Weg an. Stattdessen wurden sie von einer unverletzten Frau empfangen. Als die Einsatzkräfte die Wohnung wieder verlassen hatten, wurden sie hinterrücks von dem 24-Jährigen attackiert, der sich im Treppenhaus versteckt hatte. Er schlug um sich und verletzte dabei einen Beamten im Gesicht, der aber dienstfähig blieb.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Täter erwähnt Bluttat von Kusel

Die Polizisten rangen den Mann zu Boden, der sie dabei ununterbrochen beschimpfte und bedrohte. Unter anderem wünschte er den Beamten, dass ihnen das Gleiche passieren solle, wie den getöteten Polizeibeamten in Kusel/Rheinland-Pfalz. Sie fesselten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. Dem Mann stehen nun Strafen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, der Bedrohung und der Beleidigung ins Haus. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA