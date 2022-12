Mann begrapscht Frau – Sie verfolgt ihn bis zum Eintreffen der Polizei

Täter betrunken

Ein Unbekannter begrapschte eine Frau in Nürnberg. Sie rief die Polizei und verfolgte den Mann bis zum Eintreffen der Beamten. Er wurde festgenommen.

Nürnberg - In Nürnberg ist es in der Nacht auf Samstag, 17. Dezember zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Ein Mann hatte eine Frau in der Innenstadt unsittlich berührt, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau verständigte mit ihrem Handy die Polizei „und nahm kurzerhand die Verfolgung des Tatverdächtigen auf“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Frau in Nürnberg begrapscht – Sie verfolgt Täter bis zum Eintreffen der Polizei

Gegen 1.30 Uhr hatte sie sich in der Rothenburger Straße im Bereich des Plärrers aufgehalten, als der Mann sie unvermittelt im Intimbereich begrapschte. Da die Frau dem Mann folgte und der Polizei telefonisch den Standort des Tatverdächtigen durchgab, konnte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Mann kurz darauf stellen.

Betrunkener begrapscht Frau in Nürnberg

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Beamten führten bei dem Festgenommenen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch und leiteten ein Verfahren wegen sexueller Belästigung ein. (kam)

