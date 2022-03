13 waren vier zu viel: Nürnberger Polizei erwischt Transporter mit Menschen im Kofferraum

In Nürnberg erwischte die Polizei ein Autofahrer mit zu vielen Insassen. (Symbolbild) © Ralph Peters/IMAGO

In Nürnberg wurde es für einen Sprinter-Fahrer und seine Mitfahrer mehr als eng: Statt den erlaubten neun, hatten sich 13 Menschen in den Wagen gezwängt.

Nürnberg – Im wahrsten Sinne des Wortes eng wurde es für den Fahrer eines Kleintransporters in Nürnberg. Am frühen Dienstagabend (1. März) ging er einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion ins Netz. Statt den erlaubten neun Personen, hatten sich 13 Menschen in den Wagen gequetscht. Drei davon saßen sogar im Kofferraum, wie das Polizeipräsidiums Mittelfranken mitteilte.

Gegen 17.35 Uhr beobachtete eine Polizeistreife am Plärrer einen Mercedes Sprinter, in dem es ziemlich eng zu ging. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und stellten fest, dass der 41-jährige Fahrer 13 Personen beförderte. Eigentlich ist der Kleintransporter nur für neun ausgelegt.

Nürnberger Polizei: Fahrer und Insassen müssen Strafe zahlen

Angeschnallt waren nur drei, zehn saßen ungesichert im Wagen – drei davon im Kofferraum. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, wie gefährlich dies sein kann. Der 41-jährigen Fahrer kam nicht ungeschoren davon. Er bekam ein Bußgeld aufgebrummt. Jeder Insasse, der nicht angeschnallt war, muss ein Verwarnungsgeld zahlen. Für vier Personen war die Fahrt endgültig zu Ende, für sie ging es zu Fuß weiter.