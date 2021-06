Kurioser Fall in Nürnberg: Unbekannte brechen Auto auf – Und stehlen nichts

Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brachen im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ein Fahrzeug auf. Einen wirklichen Zweck hatte diese Tat anscheinend nicht. Es wurde nichts entwendet.

Nürnberg – Am Sonntagabend (6. Juni) wurde im Stadtteil St. Leonhard in Nürnberg* ein Pkw von zwei Männern aufgebrochen. Nach der Tat flüchteten die beiden Unbekannten. Nun sucht die Nürnberger Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nürnberg: Unbekannte brechen Auto auf und flüchten - Zeugenhinweise gesucht

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 19.20 Uhr in der Tulpenstraße. Dort machten sich zwei Männer an einem geparkten Opel zu schaffen. Die vermeintlichen Täter brachen das Fahrzeug auf und machten sich daraufhin in einem unbekannten Auto aus dem Staub. Aus dem aufgebrochenen PKW wurde jedoch nichts gestohlen, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* heißt.

Die unbekannten Männer waren Beschreibungen zufolge schlank und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Einer der Geflüchteten trug eine schwarze Sportjacke mit roten Streifen am Ärmel. Nun bittet das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei um weitere Zeugenhinweise. Wer Informationen zu der Tat hat, kann sich unter der Telefonnummer 09 11 21 12 33 33 an die Polizei wenden. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem schönen Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Nürnberg-Newsletter.