Ablenkungsmanöver im Auto: Trickbetrüger schlagen mit dreister Masche mehrmals zu

Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt

Trickbetrüger haben in Nürnberg zwei Autofahrerinnen direkt in deren Pkw bestohlen. Die Kriminalpolizei sucht nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise.

Nürnberg - Am Freitag (19. März) und am Samstag (20. März) waren Trickdiebe im Nürnberger Stadtgebiet unterwegs, wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* heißt. Mit einer dreisten Masche erbeuteten die Täter Gegenstände aus parkenden Autos - die aber nicht verlassen waren. Die Behörden bitten um Zeugenhinweise.

Am Freitagmittag klopfte demnach gegen 12.30 Uhr in der Happurger Straße ein Unbekannter an das Fenster der Fahrertüre einer Autofahrerin. Die Seniorin öffnete und der Unbekannte verwickelte sie in ein Gespräch. Währenddessen öffnete ein weiterer Unbekannter die hintere Beifahrertüre des Honda Civic und stahl einen Rucksack. Danach flüchtete das Duo in Richtung einer nahegelegenen S-Bahn-Haltestelle, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nürnberg: Trickbetrüger-Duo schlägt gleich mehrmals zu

Am Samstagvormittag wurde eine weitere Frau gegen 9 Uhr in Nürnberg* auf dieselbe Art und Weise bestohlen. Auch hier sprach ein Unbekannter die Frau in ihrem geparkten Mazda MX-5 in der Felseckerstraße an. Der Mann bat sie um Hilfe. Während die Frau mit dem Mann sprach, öffnete ein Komplize die Beifahrertür, stahl die Handtasche des Opfers und fuhr mit dem Fahrrad davon.

Der Unbekannte, der mit dem Fahrrad flüchtete, war circa 30 Jahre alt, von schlanker Figur, dunkel gekleidet und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Wie hoch der finanzielle Schaden ist, wird noch untersucht. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Tatzeugen oder weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33 zu melden.

