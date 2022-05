Nürnberger Innenstadt: Zwei Männer schlagen 22-Jährigen zu Boden - Einer tritt „massiv“ auf dessen Kopf ein

Von: Michelle Brey

Teilen

Die Polizei in Nürnberg sucht nach Zeugen. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Drei Männer sind in Nürnberg am Samstagabend heftig aneinander geraten. Nach Tritten gegen den Kopf eines 22-Jährigen wird gegen zwei Tatverdächtige ermittelt.

Nürnberg - In Nürnberg kam es am Samstagabend zu einem heftigen Vorfall. Nach Tritten gegen den Kopf eines jungen Mannes in der Nürnberger Innenstadt ermittelt die Mordkommission gegen zwei Tatverdächtige. Der Vorfall ereignete sich laut dem Polizeipräsidium Mittelfranken am Samstagabend (30. April 2022) an der Königstorpassage beim Hauptbahnhof. Der 22-Jährige sei mit einem 18 und einem 30 Jahre alten Mann in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Nürnberg: Zwei Männer treten gegen Kopf eines 22-Jährigen

Der 18-Jährige und der 30-Jährige hätten den 22-Jährigen zu Boden geschlagen. Einer von den beiden habe „massiv“ mit den Füßen auf dessen Kopf eingetreten, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Dann hätten beide Männer die Flucht ergriffen.

Der 22-Jährige wurde schließlich mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Später machten die Ermittler die Verdächtigen ausfindig. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Polizei sucht nach Tatzeugen, die die mutmaßlichen Tritte gegen den Kopf des 22-Jährigen wahrgenommen haben. Zeugen können sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung setzen.

Bereits im Februar ereignete sich in Nürnberg ein schlimmer Vorfall. Nach einem versuchten Tötungsdelikt suchte die Polizei nach Tatzeugen. (mbr mit dpa)