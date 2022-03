Drei Monate Wartezeit: Gesundheitsamt Nürnberg kommt bei Quarantänebescheinigungen nicht hinterher

An eine Quarantänebescheinigungen für eine Corona-Erkrankung in Nürnberg zu kommen, kann eine Zeit dauern. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Der Versand von Quarantänebescheinigungen verzögert sich und kann derzeit bis zu drei Monate dauern. Das Nürnberger Gesundheitsamt bittet alle Bürger um Geduld.

Nürnberg – Wer sich mit Corona infiziert hat, muss sich zu Hause in Quarantäne begeben. Zusätzlich muss das Gesundheitsamt informiert werden. Doch in vielen Ämtern herrscht derzeit Land unter. Die Infektionszahlen sind konstant hoch und steigen sogar wieder an. So kommt es jetzt in Nürnberg vor, dass man eine Quarantänebescheinigung erst bekommt, wenn die Krankheit schon lange überwunden ist.

Nürnberger Gesundheitsamt kommt bei der Erstellung der Quarantänebescheinigungen nicht mehr hinterher

Beim Versand der Isolations- bzw. Quarantänebescheinigungen kommt es aktuell zu Verzögerungen, informierte das Gesundheitsamt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Demzufolge kann die Wartezeit derzeit bis zu drei Monate betragen. Grund dafür seien die zuletzt hohen Corona-Infektionszahlen durch die Omikron-Welle, heißt es.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können eine Quarantänebescheinigung per Kontaktformular über das Stadtportal www.nuernberg.de oder über die Webseite des Gesundheitsamts beantragen. Der Nachweis dient zur Vorlage beim Vorgesetzten. Darüber hinaus wird er benötigt, um eine Genesenen-Bescheinigung in einer Apotheke zu erhalten.

Bundeswehr wird wegen der Ukraine-Krise abgezogen

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Zudem wird die Bundeswehr in diesen Tagen Soldatinnen und Soldaten aus den Nürnberger Kliniken, Altenheimen und dem Gesundheitsamt abziehen müssen. Zu Beginn der Pandemie waren den Städten und Gemeinden diese Unterstützungskräfte zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der aktuellen Ukraine-Krise werden diese Kräfte dringend von der Bundeswehr benötigt.“ Das Fehlen der Bundeswehrsoldaten werde die Personalsituation noch weiter verschärfen, so das Gesundheitsamt Nürnberg.

Nürnberg: Stadt bittet alle Bürger um Geduld

Gleichzeitig kündigt das Nürnberger Gesundheitsamt personelle Anpassungen an, um den Rückstand in der Bearbeitungszeit der Quarantänebescheinigungen schnellstmöglich aufholen zu können. Automatisch könne der Nachweis momentan noch nicht erstellt werden, da dies zu komplex sei. Das Gesundheitsamt arbeite aber schon an einer solchen Lösung. Weitere Informationen zum Thema Corona erhalten die Bürgerinnen und Bürger auf der Webseite der Stadt Nürnberg sowie durch die Corona-Bürgerhotline (0911) 23 11 06 44.