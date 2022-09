Am Ende eines Fahrradweges: Lkw erfasst Radfahrer – 38-Jähriger stirbt

Von: Katarina Amtmann

Ein Radfahrer starb. © vifogra / Friedrich

In Nürnberg hat sich am Morgen ein schwerer Unfall ereignet, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Eine Person ist gestorben.

Nürnberg - Am Mittwochmorgen (21. September) hat sich in Nürnberg ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei Mittelfranken um 7.30 Uhr auf Twitter mit.

Unfall in Nürnberg: Radfahrer stirbt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Fahrradfahrer ist ein 38-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Unfall passierte in den Morgenstunden am Ende eines Fahrradweges in Nürnberg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Tödlicher Unfall zwischen Radfahrer und Lkw in Nürnberg

Aktuell kommt es zu Verkehrsbehinderungen, da der Kreuzungsbereich (Höfener Straße/Leyher Straße) laut Polizei komplett gesperrt ist. „Bitte meidet und umfahrt den Bereich weiträumig“, so die Beamten weiter. Warum es zu der Kollision kam, ist bisher unklar. Die betroffene Straße soll für einige Stunden gesperrt sein. (kam/dpa)

