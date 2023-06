Am Freitagmorgen: Passant findet toten E-Bike-Fahrer in Nürnberg - Polizei veröffentlicht Beschreibung

Von: Lucas Sauter-Orengo

Am Nürnberger Pegnitzgrund wurde ein Radfahrer tot aufgefunden. (Symbolbild) © Thomas Hahn /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Ein E-Bike-Fahrer wurde in Nürnberg von einem Passanten tot aufgefunden. Die Hintergründe sind noch unklar, nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Nürnberg - Die Hintergründe sind bisher völlig unklar. Leblos lag ein Fahrradfahrer am Pegnitzgrund in Nürnberg abschüssig eines Radwegs, ein Passant hatte ihn aufgefunden. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben erfolglos, jetzt sucht die Polizei nach Zeugenhinweisen die die Hintergründe des Todesfalls erklären sollen.

E-Bike-Fahrrer tot in Nürnberg aufgefunden - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Gefunden hatte ihn der Passant am Freitagmorgen, dem 2. Juni, abseits des Radwegs an der Nordseite der Pegnitz zwischen dem Fuchsloch und der Kurgartenbrücke – etwa auf Höhe des dortigen Sportvereins gegen 9.15 Uhr. Erste Ermittlungen der Verkehrspolizei Nürnberg ergaben noch am selben Tag, dass der Mann zwischen 08:00 Uhr und 09:15 Uhr mit seinem Fahrrad aus Nürnberg kommend den Radweg in Fahrtrichtung Fürth befuhr. Noch ist demnach unklar, ob der 52-Jährige aus unbekannter Ursache mit seinem Rad verunfallte oder ob eine medizinische Ursache zugrunde liegt.

Er lag tot neben dem Radweg - Passant findet toten E-Bike-Fahrer in Nürnberg

Zur Aufklärung des Unfallgeschehens sind die Beamten auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die Polizei sucht insbesondere Personen, die den Vorfall selbst beobachtet haben, den Mann zuvor auf seinem Rad fahrend gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können.

Personenbeschreibung:

Bekleidet mit einer langen, schwarzen Sporthose, einer gelben Radjacke; trug einen grauen Fahrradhelm und eine Brille.

Der Mann war mit einem schwarzen e-Bike mit einer auffälligen neon-gelben Fahrradtasche unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.

