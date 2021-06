Unfall mit Lkw in Nürnberg: Radfahrerin schwer verletzt  

Eine Radfahrerin wurde in Nürnberg von einem Lkw erfasst. (Symbolbild)

Polizei ermittelt

Am Dienstagmorgen wurde eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Die 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Nürnberger Krankenhaus gebracht.

Nürnberg - Am Dienstagmorgen (8. Juni) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Nürnberg*-Gebersdorf. Eine 63-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt, wie aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* hervorgeht.

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 9 Uhr auf der Gebersdorfer Straße in Richtung Fürth*. Als er nach rechts in die Rothenburger Straße einbog, kollidierte er mit einer 63-jährigen Radfahrerin. Diese fuhr ebenfalls auf der Gebersdorfer Straße in Richtung Fürth. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt.

Nürnberg: Radfahrerin wurde schwer verletzt

Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die Rothenburger Straße für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

