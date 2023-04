Ranking: Nürnberg gehört zu den zehn besten Städten für Kinofans in ganz Europa – München auch dabei

Von: Adriano D'Adamo

Ein Ranking zeigt die besten Städte Europas für Kinofans auf und mit Nürnberg befindet sich eine fränkische Stadt in den Top Ten. Eine weitere bayerische Stadt konnte sich ebenfalls einen der Spitzenplätze sichern.

Nürnberg – Das Ferienhausportal Holidu listet in einem eigenen Ranking die besten europäischen Städte für Kinofans auf. Mit Nürnberg und München schafften es zwei bayerische Städte in die Top Ten. Das Portal erstellte die Liste mithilfe von Daten von Google Maps. Es wurden im Februar dieses Jahres 345 europäische Städte mit mindestens zehn Kinos untersucht. Um die Zahlen zu vergleichen, wurden die durchschnittlichen Bewertungen der Kinos pro 10.000 Einwohner als Basis genutzt. Die Liste beinhaltet keine Städte, in denen es weniger als zehn Kinos gibt.

Cinecitta und Admiral Filmpalast: Nürnberg weit oben im Ranking der besten Kino-Städte Europas

Nürnberg befindet sich auf Platz neun der Liste. Holidu schrieb jedoch nur etwas über die ersten fünf Plätze und warum die Städte so gut für Kinofans sind. In Nürnberg findet sich eine ungewöhnlich hohe Kinodichte pro Einwohner. In der zweitgrößten Stadt Bayerns ist mit dem Cinecitta eines der größten Multiplex-Kinozentren Europas zu finden. 23 Säle, ein Imax-Kino und die größte 3D-Leinwand der Welt sind Teil des Cinecittas, wie es auch das Popcorn und der Softdrink für den Besuch sind.

Das Cinecitta in Nürnberg ist eines der größten Multiplex-Kinozentren Europas. © imago stock&people

Nürnberg hat aber mehr Kinos zu bieten als nur das Cinecitta. In der Fußgängerpassage der Nürnberger Innenstadt ist der Admiral Filmpalast zu finden, der ein weites Sortiment an Filmen in den eigenen Kinosälen zeigt. Im Programmkino Meisengeige und dem Casablanca sind regelmäßig Klassiker und Kunstfilme auf den Leinwänden zu sehen.

Von München bis nach Neapel: Die besten Kinos Europas im Ranking

Platz drei der Bestenliste hat sich Berlin gesichert und auf Platz fünf folgt mit München eine zweite Stadt aus Bayern. Das Ferienhausportal hebt die Diversität und Auswahl an Kinos in München hervor. Mit dem Cineplex und Cinemaxx sind größere Kinos in der Stadt zu finden, aber Filmfans haben auch die Möglichkeit Kultklassiker auf den Leinwänden des Monopol Kinos und City Kinos zu sehen. Im Rahmen des Münchner Filmfestes werden jedes Jahr internationale Genrefilme in den Lichtspielhäusern Münchens gezeigt.

Mit München und Nürnberg befinden sich nur zwei bayerische Städte im Ranking der besten Kino-Städte Europas von Holidu. Laut dem Ferienhausportal ist Genf die beste Stadt Europas für Kinofans. Auf Platz zwei folgt Warschau. Das Schlusslicht der Bestenliste bildet Neapel auf Platz 50.

